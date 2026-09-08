Un incendio en la mediana de la A-42 a su paso por Toledo provoca retenciones de tráfico en ambos sentidos

Cámaras de la DGT del lugar donde se ha producido el incidente. DGT

Humo, vehículos circulando con precaución y tráfico lento. Así transcurre a esta hora del martes la circulación en la A-42 a su paso por Toledo, donde un pequeño incendio de vegetación en la mediana está generando retenciones tanto en dirección Madrid como hacia la capital regional.

El fuego se ha originado en la vegetación situada en la mediana de la autovía, lo que ha obligado a extremar la precaución a los conductores que circulan por este tramo.

Aunque se trata de un incendio de pequeñas dimensiones, la presencia de los servicios de emergencia y las labores para controlar las llamas están afectando a la circulación.

Situación actual del lugar de los hechos. E.E CLM

Las retenciones se están produciendo tanto en sentido Madrid como en dirección Toledo, con tráfico más lento en ambos sentidos. La situación se complica además al coincidir el incidente con una franja de gran afluencia de vehículos, cuando la A-42 concentra un importante volumen de desplazamientos.

Según han señalado testigos presentes en la zona a este medio, hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de Toledo y de la Guardia Civil, que trabajan en la zona ante el incendio y en la regulación del tráfico para garantizar la seguridad de los conductores.