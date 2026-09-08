Hallado muerto un hombre de 52 años tras desaparecer mientras se bañaba en una playa fluvial de Guadalajara

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha rescatado este martes el cuerpo sin vida de un hombre de 52 años que había desaparecido el lunes mientras se bañaba en una playa fluvial de la provincia de Guadalajara.

Según ha informado la Guardia Civil de Guadalajara a través de sus redes sociales, los efectivos del GEAS han localizado y rescatado esta mañana el cuerpo del varón, desaparecido desde ayer en la playa fluvial de Zorita de los Canes.

La desaparición se produjo mientras el hombre se encontraba bañándose en esta zona de recreo situada junto al río Tajo. Tras tener conocimiento de los hechos, se puso en marcha el dispositivo de búsqueda para tratar de localizarle.

Nuestros Compañeros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han rescatado esta mañana el cuerpo sin vida de un varón de 52 años, desaparecido ayer mientras se bañaba en la playa fluvial de Zorita de los Canes #Guadalajara pic.twitter.com/hbtClldnwp — Guardia Civil Guadalajara (@GuardiaCivilGU) September 8, 2026

Finalmente, han sido los especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil quienes han recuperado esta mañana el cuerpo sin vida del hombre.

La Guardia Civil de Guadalajara ha trasladado sus condolencias y ha informado del operativo a través de su cuenta oficial en X, donde ha confirmado el rescate realizado por sus compañeros del GEAS.