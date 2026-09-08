La Guardia Civil detiene cuatro veces en dos meses al presunto autor de 19 delitos en Manzanares (Ciudad Real)

Uno de los vehículos dañados por el presunto ladrón. Guardia Civil

La historia empezó con una oleada de robos nocturnos y terminó con cuatro detenciones en apenas dos meses. La Guardia Civil ha detenido en Manzanares (Ciudad Real) al presunto autor de 19 delitos contra el patrimonio, entre ellos robos y hurtos en vehículos, establecimientos comerciales y trasteros, además de tres estafas cometidas con tarjetas bancarias sustraídas.

El caso vuelve a poner el foco en la reincidencia delictiva, uno de los problemas que precisamente pretende atajar la reforma penal aprobada esta primavera. La Ley Orgánica 1/2026, en vigor desde el 10 de abril, endurece la respuesta frente a determinados supuestos de multirreincidencia en delitos contra el patrimonio y permite aplicar penas más graves cuando concurren varias condenas previas.

En Manzanares, sin embargo, la sucesión de hechos se ha producido en un periodo especialmente corto.

La investigación arrancó en julio, cuando los agentes detectaron un incremento de los robos con fuerza en vehículos y establecimientos comerciales, cometidos principalmente durante la noche. La Guardia Civil puso entonces en marcha la Operación Lofus para identificar a los responsables.

A medida que avanzaban las pesquisas aparecieron nuevos hechos relacionados. Los investigadores localizaron robos en el interior de trasteros residenciales y locales comerciales tanto en Manzanares como en la cercana localidad de Membrilla.

Identificado

La vigilancia sobre el presunto ladrón, una vez identificado, se intensificó y llegó la primera detención. Los agentes lo sorprendieron mientras presuntamente robaba en el interior de un vehículo.

Pero la investigación no terminó ahí. En una segunda ocasión volvió a ser detenido después de ser interceptado en la vía pública. Llevaba consigo efectos procedentes de varios robos. La Guardia Civil pudo recuperar numerosos objetos que posteriormente fueron reconocidos y devueltos a sus legítimos propietarios.

Y todavía quedaban delitos por esclarecer. Los investigadores analizaron de forma minuciosa los movimientos bancarios vinculados a las tarjetas que habían sido sustraídas durante los robos. Ese trabajo permitió relacionar directamente al mismo sospechoso con tres estafas cometidas mediante el uso fraudulento de tarjetas de crédito.

Llegaron entonces otras dos detenciones. En total, cuatro arrestos en dos meses por hechos que, según la investigación, forman parte de una misma actividad delictiva.

19 delitos

La Guardia Civil atribuye al detenido 11 delitos de robo y hurto en el interior de vehículos, otros cinco delitos de robo en establecimientos comerciales y trasteros de viviendas y tres delitos de estafa bancaria.

La última detención tuvo una consecuencia distinta a las anteriores. El investigado pasó a disposición judicial y, en esta ocasión, el órgano judicial acordó su ingreso en prisión preventiva.

Las diligencias y el detenido han quedado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Manzanares.