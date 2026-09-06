Un cachorro de lince ibérico aparece muerto en una vía de Ciudad Real: este tramo suma ya cuatro atropellos de felinos

Un cachorro de lince ibérico ha muerto este domingo tras sufrir un atropello en la carretera CM-4115 entre las localidades de Almodóvar del Campo, Villamayor de Calatrava y Caracuel , provincia de Ciudad Real.

Un grupo de ciclistas se ha topado con el cadáver en este entorno de la microrreserva de la laguna de Caracuel —área de dispersión del lince ibérico (Lynx pardina)— y ha avisado al servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, según informa EFE.

Hasta el lugar se han movilizado agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que han retirado el cuerpo del cachorro y lo han trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de 'El Chaparrillo'.

En este punto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha instalado carteles informativos en la zona para advertir de la presencia de la especie debido a que en los últimos años se han localizado otros tres cadáveres de lince en esta carretera.

El último censo oficial del lince ibérico, correspondiente a 2025, sitúa en 1.051 los ejemplares presentes en Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma con mayor número de linces de toda España, que representa el 46,3 % de los 2.269 ejemplares contabilizados en territorio español.