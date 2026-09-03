Muere un hombre de 77 años tras ser hallado inconsciente en la piscina de una urbanización de Illana (Guadalajara)

Un hombre de 77 años ha sido hallado inconsciente en una piscina particular del municipio guadalajareño de Illana (Guadalajara).

Cuando los sanitarios han llegado al lugar de los hechos, esta persona había fallecido, por lo que no han podido hacer nada para salvar su vida.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 13.53 horas de la tarde en una casa de una urbanización de la calle Río Mayor de Sotoca.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil.