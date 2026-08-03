Muere una conductora de 40 años al salirse de la carretera y volcar su vehículo en Villar de Domingo García (Cuenca)

Una mujer de unos 40 años ha fallecido en la madrugada de este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera N-320, a su paso por el término municipal de Villar de Domingo García (Cuenca). El turismo que conducía se salió de la vía y volcó por causas que se investigan, según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El siniestro se produjo a las 00.59 horas, en el kilómetro 153 de la N-320. Como consecuencia del vuelco, la conductora quedó atrapada en el interior del vehículo y perdió la vida en el lugar del accidente.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del Parque de Bomberos de Cuenca, que tuvieron que excarcelar el cuerpo de la víctima. En el operativo también intervinieron agentes de la Guardia Civil y una UVI móvil, cuyo personal sanitario únicamente pudo certificar el fallecimiento de la mujer.