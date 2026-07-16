A la cárcel un ladrón tras robar en varios chalets de Tomelloso: intentó atropellar a varios guardias civiles para huir

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza en viviendas habitadas y de un delito de atentado contra agentes de la autoridad tras ser sorprendido robando en una urbanización de chalés de Tomelloso (Ciudad Real). El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 del municipio ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Los hechos tuvieron lugar a principios de julio, cuando un vecino alertó a la Guardia Civil de la presencia de un desconocido en el interior de su vivienda, al que había visto a través de las cámaras de seguridad. El individuo abandonó la casa y escaló hasta otro chalet colindante.

La Guardia Civil desplegó un dispositivo que permitió localizar al sospechoso en la urbanización. Al verse sorprendido, el hombre embistió en dos ocasiones con el vehículo que conducía contra el coche patrulla.

Después, cuando los agentes bajaron del vehículo, volvió a dirigirse hacia ellos con la intención de atropellarlos, pero acabó empotrando el turismo contra un muro.

Ante la actitud violenta del detenido y su persistencia en intentar arrollar a los agentes, estos fracturaron la ventanilla del conductor para poder reducirlo.

Más robos

La investigación posterior permitió comprobar que el arrestado había accedido a las viviendas en las que robó escalando. Además de efectos de los domicilios, había robado el vehículo con el que trató de huir y atropellar a los agentes.

Los agentes lograron recuperar los objetos sustraídos, que fueron posteriormente reconocidos y devueltos a sus propietarios.