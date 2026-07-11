Un niño de 7 años y una niña de 11, entre los cuatro heridos por la colisión de dos vehículos en Alcázar de San Juan

La colisión de dos turismos a la altura del kilómetro 89 de la autovía CM-42, dentro del término de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y en sentido Toledo, ha provocado heridas de diversa consideración a cuatro personas, incluidos dos menores de edad.

El servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha recibido a las 14:45 horas el aviso del suceso.

Los cuatro heridos —un niño de 7 años, una niña de 11, una mujer de 51 y un hombre de la misma edad—, han sido trasladados hasta el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan por una ambulancia de urgencias. También ha acudido la Guardia Civil.