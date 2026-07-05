Vuelven a vandalizar el mural LGTBI de Talavera de la Reina: se leen frases como "maricones fuera" o "arriba Franco"

El mural de la bandera LGTBI de Talavera de la Reina (Toledo) pintado por la asociación LGTBora ha sufrido un segundo ataque vandálico en menos de un mes. Este domingo ha aparecido con pintadas como "maricones fuera" o "arriba Franco", según ha denunciado el PSOE municipal.

La pieza artística que lleva el nombre de 'Talavera es de todes' ha tenido que ser "repintada en siete ocasiones en tres años" por acciones delictivas similares. Los socialistas de Talavera achacan esta situación al Gobierno local formado por PP y Vox.

"No se toman en serio la defensa de los derechos ni de la igualdad. Mandan un mensaje de tibieza institucional que termina alimentando este tipo de comportamientos completamente intolerables", han sentenciado en nota de prensa.