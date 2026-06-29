Tres menores detenidos en Talavera de la Reina por robar a otro joven y atacarlo con un arma blanca cuando se resistió

Un vehículo de la Policía Nacional en la avenida de Extremadura, en Talavera de la Reina.

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina a tres menores de 15 y 16 años como presuntos autores de un violento robo con intimidación en el que un joven de 16 años resultó herido por arma blanca.

Los tres arrestados ya han ingresado en un centro de menores por orden judicial.

Los hechos se remontan a las 03:30 horas de la madrugada del pasado 20 de junio, cuando dos menores de 16 y 17 años se encontraban en la avenida de Extremadura, en las inmediaciones de un local donde celebraban una fiesta de graduación de fin de curso.

Según ha informado la Policía Nacional, tres jóvenes se aproximaron a las víctimas y comenzaron a exigirles que les entregaran todas sus pertenencias mientras dos de ellos les amenazaban con armas blancas.

Las víctimas opusieron resistencia al robo. Los asaltantes intentaron arrebatar mediante tirones el bolso de la joven y, al no conseguirlo, lo abrieron para hacerse con los objetos de valor que guardaba en su interior.

Corte en el brazo

Durante el asalto, el chico que acompañaba a la menor también se negó a entregar sus pertenencias. Fue entonces cuando uno de los agresores le atacó con un arma blanca, provocándole un corte en un brazo que precisó cuatro puntos de sutura.

Tras la denuncia de los hechos, la Policía Nacional abrió una investigación que permitió identificar plenamente a los tres presuntos autores del robo.

Los tres jóvenes fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de robo con violencia e intimidación y, tras pasar a disposición de la autoridad judicial, se decretó su ingreso en un centro de menores.