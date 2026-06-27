Un hombre de 77 años muere y otro de 93 es rescatado tras la colisión de dos turismos en un pueblo de Albacete
El siniestro se ha producido poco antes de las 14:00 horas en la carretera AB-304, a la altura de Cordovilla, una pedanía del municipio de Tobarra.
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Un hombre de 77 años ha fallecido este sábado tras una colisión entre dos turismos en la carretera AB-304. El siniestro se ha registrado en Cordovilla, una pedanía de la localidad albaceteña de Tobarra.
Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente ha ocurrido a las 13.56 horas en el punto kilómetro 4 de esta carretera provincial.
Tras el accidente, dos personas han quedado atrapadas, el propio fallecido y un hombre de 93 años que, tras ser rescatado por los bomberos de Hellín y atendido por un médico de urgencias, ha sido trasladado en una UVI al hospital de Albacete.
Además, en el operativo también han participado una ambulancia de urgencias y efectivos de la Guardia Civil.