Una pelea en un domicilio de Millana (Guadalajara) se salda con un hombre de 56 años herido por arma blanca

Un hombre de 56 años ha resultado herido por arma blanca tras una pelea registrada en un domicilio de Millana (Guadalajara).

Los hechos tenían lugar sobre las 22:25 horas de este jueves por un incidente que estaba teniendo lugar en una vivienda de la calle Alcocer de este municipio guadalajareño, ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

Cuando el equipo sanitario se personó en el lugar, comprobó que un hombre estaba herido. Tras practicarle los primeros auxilios, fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico (SVB) al Hospital Universitario de Guadalajara.

Al lugar también acudieron agentes de la Guardia Civil que han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este suceso.