Seis detenidos de un clan que traficaba con cocaína y heroína en Ciudad Real: tenía hasta 10 puntos de venta de droga

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal especializado en el tráfico de heroína y cocaína en la provincia de Ciudad Real. La llamada 'Operación Keiko' se ha saldado con la detención de seis personas de un mismo clan y la desarticulación de diez puntos de venta en la capital, Miguelturra y Pozuelo de Calatrava.

El subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño; el comisario provincial, Alberto Camacho; y el jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Javier Ramírez, han ofrecido este miércoles los detalles de una investigación desarrollada a lo largo de 2025 y 2026.

La operación ha permitido golpear a una organización "estrictamente jerarquizada" y con capacidad económica para "operar más allá del simple menudeo". Todos ellos son españoles de unos 30 años, tanto hombres como mujeres, y algunos de ellos han entrado a prisión.

En la última fase, se han practicado seis registros simultáneos en Ciudad Real, Miguelturra y Pozuelo de Calatrava, en los que se han intervenido 1.077 gramos de heroína, 718 gramos de cocaína, 42 gramos de marihuana, 35.821 euros en efectivo, tres vehículos, munición para armas de fuego, básculas de precisión y útiles para el procesamiento, embalaje y distribución de los estupefacientes.

"La Policía está donde tiene que estar y actúa cuando tiene que actuar, frente a quienes pretenden hacer negocio con el tráfico de drogas. Se trataba de una red con dinero, estructura y capacidad para mantener puntos de venta frecuentados por consumidores que acudían a adquirir heroína, cocaína o la mezcla de ambas", ha afirmado.

La droga intervenida equivaldría a más de 10.000 dosis, con un valor aproximado de 320.000 euros en el mercado ilícito.

Un clan asentado

Según ha detallado el comisario de la Policía, Alberto Camacho, esta operación se enmarca en la lucha contra los clanes dedicados al tráfico de drogas en la capital. Son grupos con continuidad generacional, ya que los investigados son descendientes de antiguos traficantes que ya operaban en los años 90 en algunos de los principales puntos negros de la ciudad.

En concreto, el clan estaba asentado principalmente en el poblado chabolista de San Martín de Porres, aunque había extendido su actividad hacia otras zonas como La Granja y San Antón. Y mantenía vínculos con Puertollano.

Camacho ha explicado que en algunos registros ha sido necesaria la participación de la unidad GOIT de la Policía Nacional, especializada en accesos complejos, porque los agentes se han encontrado en los últimos tiempos con viviendas convertidas en "auténticos búnkeres". En el dispositivo también participaron perros especializados en la detección de droga, dinero y armas, así como unidades de orden público.

Ingresos por Bizum

La investigación patrimonial ha permitido detectar ingresos vía Bizum superiores a 45.000 euros, grandes imposiciones de efectivo que llegaban a superar los 20.000 euros y la adquisición de tres inmuebles con un valor catastral de más de 250.000 euros. Sin embargo, a los principales responsables no les constaba trabajo remunerado alguno.

Los seis detenidos en esta última fase se enfrentan a presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, receptación y blanqueo de capitales.

'Keiko' arranca en 2025

La 'Operación Keiko' arranca en julio de 2025, cuando la Policía Nacional detuvo a tres miembros de la organización y desmanteló cuatro puntos de venta de cocaína y heroína en la barriada de San Martín de Porres.

En aquella fase se intervinieron 450 gramos de heroína, cocaína, armas y numerosos objetos robados en distintos puntos de la provincia.

Este hallazgo permitió abrir una nueva línea de investigación sobre el origen de los efectos intervenidos, procedentes en su mayoría de robos en chalets y casas de campo, lo que derivó en la detención de otras dos personas.

Más tarde, en enero de 2026, la Policía Nacional llevó a cabo una segunda fase en la que decomisó 93 gramos de heroína y 172 gramos de cocaína, además de obtener datos relevantes sobre la posible implicación de los investigados en delitos de blanqueo.