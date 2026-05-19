Muere un ciclista en Cuenca tras caer por un terraplén de más de 10 metros de altura

Un ciclista ha muerto este martes tras caer por un terraplén de más de 10 metros de altura en una zona de difícil acceso en Cuenca.

Pese a que le han aplicado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), la víctima ha fallecido antes de que pudiera ser rescatado.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha dado a las 19.26 horas de la tarde de este martes, desde la senda que se adentra hacia la cueva de la Zarza conquense.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y Local, Guardia Civil, bomberos de Cuenca y una UVI.