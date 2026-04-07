Muere el conductor de un turismo al chocar contra un camión en una carretera de Cuenca

Un hombre que conducía un turismo por la N-301 ha muerto tras colisionar contra un camión en El Provencio (Cuenca). Tras el choque, el coche ha quedado debajo del camión, por lo que el conductor ha perdido la vida en el acto.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 7.31 horas de la mañana de este martes, en el kilómetro 174 de la citada vía.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Villarrobledo, un médico de urgencias, una ambulancia y una UVI.