El incendio de un camión de cosméticos obliga a cortar la A-3 a su paso por Cuenca

El incendio de un camión que transportaba cosméticos ha obligado a cortar la autovía A-3 a su paso por el término municipal de Castillejo de Iniesta (Cuenca), en sentido Madrid. No se han registrado heridos.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la vía fue cortada sobre la 1.30 horas de la madrugada, tras comenzar a arder un camión con productos inflamables, que a primera hora del lunes seguían ardiendo.

El corte se ha producido desde el kilómetro 224 al 232, mientras que la Guardia Civil ha ofrecido paso alternativo por la antigua N-3.

Al lugar del incendio se han desplazado los bomberos del parque de Motilla del Palancar, que han optado por dejar que se consuma la carga para dar por extinguido el incendio.

Asimismo, también han acudido agentes de la Guardia Civil y operarios de Mantenimiento de Carreteras.