Así fue el "complejo" rescate de un conductor atrapado en la cabina de su camión tras volcar en Ciudad Real

Dos conductores han resultado heridos tras la colisión de dos camiones en la A-43, a la altura del Argamasilla de Alba (Ciudad Real). Uno de los afectados ha quedado atrapado en la cabina, por lo que ha tenido que ser rescatado en una "compleja intervención" de los bomberos de la provincia.

Posteriormente, fue llevado en UVI hasta el Hospital General de Tomelloso, mientras que el otro herido fue evacuado en ambulancia hasta el Hospital de Ciudad Real.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron a las 0.37 horas de este jueves, en el kilómetro 85 de la citada vía, en sentido Ciudad Real. Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Guardia Civil y un médico de Urgencias.

Intervención de los bomberos

Como han detallado los bomberos del Consorcio Provincial en redes sociales, el conductor atrapado se encontraba en un vehículo volcado totalmente, con la cabina parcialmente colapsada.

A la llegada, lograron acceder por la puerta del copiloto hasta la persona, que presentaba dificultad respiratoria. Por ello, procedieron a la retirada de elementos deformados y del volante, aliviando la presión sobre el tórax.

Por último, debido a que tenía ambas piernas atrapadas, los bomberos usaron una grúa para elevar la carga y liberar la zona colapsada. Finalmente, se logró su extracción mediante tablero espinal, quedando a disposición de los servicios sanitarios.