Castilla-La Mancha presume de que su Atención Primaria genera "interés" internacional por su "capacidad de resolución"

Visita de la delegación china al centro de salud de Buenavista, en Toledo. JCCM

La atención primaria de Castilla-La Mancha vuelve a despertar "interés" internacional. El director gerente del Sescam, Alberto Jara, ha recibido a los diez representantes chinos en el centro de salud del barrio toledano de Buenavista, acompañado por responsables de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo.

El objetivo, según ha informado el Gobierno regional mediante una nota de prensa, ha sido mostrarles las características de un modelo que apuesta por la "proximidad", la "continuidad asistencial", el trabajo "multidisciplinar", una "creciente capacidad de resolución" y la "incorporación de herramientas digitales que favorecen la coordinación entre niveles asistenciales".

La delegación china ha estado encabezada por Li Tao, comisionada adjunta de la Administración Nacional de Seguridad Sanitaria de China (NHSA), y cuenta entre sus integrantes con responsables de atención primaria, gestión médica y farmacéutica, reforma sanitaria, sistemas de pago, evaluación técnica e información y estadística, además de representantes de la Embajada de China en España.

Otro momento de la visita. JCCM

Durante el encuentro, Jara ha presentado las principales características de la sanidad pública castellanomanchega. El Sescam presta asistencia a más de dos millones de personas y cuenta con alrededor de 38.000 profesionales, distribuidos en una red formada por 18 hospitales, más de 200 centros de salud y más de 1.100 consultorios locales.

El Gobierno regional ha puesto también sobre la mesa el esfuerzo presupuestario destinado a sostener el sistema sanitario público. Castilla-La Mancha dedica en 2026 más de 4.000 millones de euros a Sanidad, alrededor del 40 % del presupuesto autonómico. Esto supone una inversión de 2.044 euros por persona protegida, según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico.

Dentro de esta partida, la Atención Primaria concentra ya cerca del 30 % de los recursos sanitarios, una cifra que el Gobierno regional presenta como muestra del peso que concede a este nivel asistencial.

Capilaridad

Castilla-La Mancha cuenta con cerca de 80.000 kilómetros cuadrados y 919 municipios. Además, alrededor del 70 % tiene menos de 1.000 habitantes. Para el Ejecutivo autonómico, esta dispersión obliga a mantener una extensa red asistencial.

Por ese motivo, Jara ha defendido ante la delegación china que el sistema "no puede organizarse únicamente en función del número de habitantes, sino que debe tener en cuenta también dónde viven esos habitantes".

La visita al Centro de Salud de Buenavista ha permitido a los responsables chinos conocer el funcionamiento de los equipos multidisciplinares y el papel que desempeñan médicos de Familia, Enfermería, Pediatría, Fisioterapia, Trabajo Social, Salud Bucodental y matronas, entre otros profesionales.

También han podido conocer las prestaciones y técnicas diagnósticas disponibles en atención primaria, además del seguimiento de pacientes crónicos, la prevención, la atención domiciliaria y el abordaje de personas mayores y pacientes con necesidades complejas.

Uno de los objetivos que el Gobierno regional destaca es precisamente aumentar la capacidad de diagnóstico y resolución en los propios centros de salud. La red del Sescam dispone actualmente de más de 700 electrocardiógrafos digitales, 184 ecógrafos, 124 dispositivos de monitorización ambulatoria de la presión arterial y 85 retinógrafos.

A esto se suma el acceso directo de los profesionales de Primaria a distintas pruebas diagnósticas, entre ellas radiología, ecografía, colonoscopia o resonancia magnética. El objetivo, según el Gobierno regional, es reducir desplazamientos y evitar derivaciones hospitalarias innecesarias.

"Un único sistema sanitario"

La coordinación con los hospitales ha sido otro de los asuntos abordados durante la visita. En ese sentido, el Ejecutivo autonómico ha destacado el papel de la historia clínica electrónica, la receta electrónica, el acceso digital a resultados, las interconsultas con especialistas y los sistemas de telemedicina para conectar los distintos niveles asistenciales.

La aspiración, según ha explicado Jara, es que el ciudadano "no perciba distintos niveles asistenciales aislados, sino un único sistema sanitario que le atiende, le cuida y le acompaña a lo largo de su vida".

El Gobierno regional ha recordado que el centro de salud de Buenavista ya recibió en 2023 a una delegación del Centro Europeo de Atención Primaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estudió el modelo multidisciplinar castellanomanchego.