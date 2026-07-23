El sindicato CSIF denuncia que el Sescam ha cerrado 200 camas en los hospitales de Castilla-La Mancha este verano

Más de 200 camas permanecen fuera de servicio este verano en los hospitales públicos de Castilla-La Mancha, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que reclama al Sescam un refuerzo de las contrataciones para evitar el cierre parcial de unidades y la sobrecarga de las plantillas.

El servicio de salud castellanomanchego, por su parte, defiende que la gestión de camas forma parte del plan asistencial que aplica cada verano y asegura que mantiene toda la red hospitalaria a disposición de los profesionales cuando es necesario.

CSIF cifra en 80 las camas bloqueadas en el Hospital Universitario de Toledo, a las que suma 53 en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, 48 en el Hospital de Guadalajara, 40 en el Hospital General Universitario de Ciudad Real y 10 en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano, entre otros centros.

Situación "preocupante"

El vicepresidente de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Guillermo Rubio, considera que la situación es "bastante preocupante" y rechaza que el verano suponga una menor presión asistencial.

"A pesar de ser verano, los centros hospitalarios no experimentan una disminución de la presión asistencial y la incidencia se mantiene en los mismos niveles estadísticos o mayores que en otros periodos del año, con patologías asociadas a las altas temperaturas en pacientes vulnerables, crónicos, geriátricos y pediátricos, además de la lacra estival de los accidentes de tráfico", sostiene.

El sindicato reclama al Sescam que mantenga "todos los servicios al 100 %" y refuerce tanto los hospitales como la Atención Primaria y los puntos de atención continuada con un mayor número de contrataciones.

Según CSIF, la falta de personal provoca "el cierre parcial de unidades hospitalarias, retraso en las pruebas, descenso de la actividad quirúrgica y saturación y dilación en las citaciones en los centros de salud". Además, denuncia que esta situación se traduce en sobrecarga laboral, cambios en los descansos y dificultades para la conciliación de los profesionales.

La respuesta del Sescam

Fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha enmarcan esta situación dentro del plan asistencial que el organismo desarrolla durante todo el año y que adapta en verano a las circunstancias propias de este periodo.

Desde el Sescam explican que durante los meses estivales se ajusta la actividad de los centros sanitarios por distintos factores, entre ellos la reducción de parte de la actividad programada, la ejecución de obras de mantenimiento y las vacaciones de los profesionales.

En ese contexto, añaden que el plan contempla la gestión de las camas operativas durante el verano y subrayan que el objetivo es mantener toda la red de camas a disposición de los sanitarios para atender tanto ingresos urgentes como programados cuando sea necesario.