Núñez denuncia el "deterioro" del Hospital de Alcázar y critica el "grave error de cerrar la Unidad de Salud Mental"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado el "deterioro" de la atención sanitaria en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con "7.000 personas en lista de espera para una consulta con un especialista, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica".

Así lo ha expresado desde el centro hospitalario, desde donde ha calificado de "error" que Emiliano García-Page haya "cerrado" la Unidad de Salud Mental. Además, ha agradecido el trabajo que está desarrollando la Asociación Luz de La Mancha en defensa de este recurso sanitario y ha puesto en valor el compromiso del Partido Popular con la defensa de la sanidad pública de la comarca.

"El Partido Popular va a seguir trabajando junto a quienes defienden este hospital para impedir que se pierda un solo servicio sanitario. No vamos a aceptar que el Gobierno de Emiliano García-Page siga debilitando un hospital de referencia para miles de familias de La Mancha", ha expresado.

El 'popular' ha afirmado que mientras el Ejecutivo "realiza anuncios grandilocuentes sobre el futuro del hospital, la realidad de los pacientes es muy distinta".

"Nunca antes había habido tantas personas en lista de espera en el Hospital Mancha Centro. Miles de vecinos de la comarca siguen esperando una consulta, una prueba o una operación mientras el Gobierno regional continúa recortando servicios esenciales", ha afirmado.

Unidad de Salud Mental

Núñez ha calificado de "grave error" el cierre de la Unidad de Salud Mental del Hospital Mancha Centro, una decisión que "perjudica directamente a pacientes y familias que necesitan una atención especializada cercana".

"Es incomprensible que, con las listas de espera disparadas y con una creciente demanda de atención en salud mental, el Gobierno de Castilla-La Mancha responda cerrando recursos. Es una decisión equivocada que debe rectificarse de manera inmediata", ha asegurado.

Por ello, ha anunciado que el PP continuará trasladando esta reivindicación tanto en las Cortes de Castilla-La Mancha como en todos los ámbitos institucionales y públicos.