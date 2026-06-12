Vuelven a ser citados a la huelga los médicos de Castilla-La Mancha contra el Estatuto "impuesto"

El Sindicato Médico CESM de Castilla-La Mancha ha anunciado que se suma a la huelga nacional convocada en España del 15 al 19 de junio contra el anteproyecto del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad. Esta movilización afectará a más de 7.500 médicos, facultativos y residentes de la región, con paros autonómicos en días concretos y una concentración estatal en Madrid.

El CESM, integrado en la Confederación Española de Sindicatos Médicos, ha confirmado su adhesión a la quinta semana de huelga nacional de médicos, facultativos y residentes, en un conflicto que, según la organización, se mantiene por la falta de acuerdo con el Ministerio de Sanidad y la ausencia de un "diálogo real" sobre las condiciones laborales del colectivo.

La organización sindical sostiene que la decisión del Consejo de Ministros del pasado 2 de junio de aprobar el anteproyecto del nuevo Estatuto Marco supone un punto de inflexión en el conflicto.

CESM considera que el texto ha sido elaborado "de espaldas a la profesión médica" y denuncia que no reconoce la singularidad de los facultativos, su alto nivel de especialización, la responsabilidad clínica directa que asumen y la carga asistencial diaria que soportan en el sistema sanitario.

Carga asistencial diaria

En este contexto, el sindicato insiste en la necesidad de crear un Estatuto Propio de la Profesión Médica y Facultativa, así como un espacio de negociación específico donde se aborden de forma diferenciada sus condiciones laborales, organizativas y profesionales. Según CESM, la actual regulación diluye a los médicos dentro de un marco general que no se ajusta a la realidad de su trabajo.

Entre las principales reivindicaciones del colectivo destacan la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, el reconocimiento de las guardias y excesos de jornada como tiempo efectivo de trabajo a todos los efectos, la mejora de la clasificación profesional acorde a la formación médica, y la consideración de la medicina como profesión de riesgo.

En Castilla-La Mancha, el comité de huelga del CESM y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) mantienen abiertas las vías de negociación. El sindicato reconoce que se han producido avances en la recuperación de la carrera profesional, suspendida desde 2012, aunque subraya que se trata de un paso parcial y aún insuficiente.

CESM denuncia que persisten problemas estructurales en la sanidad regional, como la sobrecarga asistencial en numerosos centros, las agendas saturadas, la falta de adecuación de plantillas y las dificultades para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales. Además, reclama medidas contundentes frente al incremento de agresiones verbales y físicas al personal sanitario.

El sindicato también ha puesto el foco en la ausencia de mecanismos de actividad extraordinaria o autoconcierto en Castilla-La Mancha desde 2012, lo que, según afirma, refleja el deterioro acumulado del sistema sanitario regional y limita la capacidad de respuesta ante la presión asistencial.

Asistencia sanitaria

En el plano estatal, CESM ha recordado que el conflicto no es exclusivo de una comunidad autónoma, sino que se extiende a todo el país. Por ello, además de los paros previstos entre el 15 y el 19 de junio, se ha convocado una concentración frente al Ministerio de Sanidad el lunes 15 de junio a las 12:00 horas, a la que se espera la asistencia de profesionales de todo el territorio nacional.

El sindicato ha pedido comprensión a la ciudadanía ante las posibles afectaciones en la asistencia sanitaria, garantizando en todo caso la atención urgente mediante los servicios mínimos establecidos. CESM insiste en que la situación actual no responde a una falta de voluntad de diálogo por parte de los médicos, sino a la ausencia de negociación efectiva por parte de la Administración.

La organización sindical ha advertido, además, de que la continuidad del conflicto dependerá de la voluntad del Ministerio de Sanidad para abrir una negociación real sobre un Estatuto específico para la profesión médica. Mientras tanto, afirma, la movilización continuará.