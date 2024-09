Page anuncia contratos para los médicos residentes del Sescam en plenas protestas por supuestos recortes

En un momento de crispación de los trabajadores de la sanidad pública de Castilla-La Mancha en el que denuncian la limitación de nuevos contratos hasta al menos el próximo 31 de diciembre, el presidente regional, Emiliano García Page, ha anunciado la contratación del 80 % de los especialistas que acaban de terminar la formación que comenzaron en 2020.

Una medida que se llevará a cabo a través del Plan de Perspectiva Contractual y Retención del Talento, que ya ha sido publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y que entrará en vigor a partir de este mismo jueves.

Según ha detallado durante la firma de un convenio entre Junta, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades e Universidad de Castilla-La Mancha, una de las novedades del plan será que los especialistas también podrán hacer sustituciones y no solo interinidades.

Por último, Page se ha referido a su antecesora en la Presidencia de la comunidad, María Dolores de Cospedal, recordando que "hizo los mayores recortes en materia educativa y sanitaria" de toda España. "La realidad es que lo hemos remontado este verano, siendo los que más contrataciones hemos hecho", ha indicado.

Protestas por el "bloqueo" de las contrataciones

Aunque el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y el director general de Recursos Humanos del Sescam, Íñigo Cortázar, han defendido que las contrataciones siguen "absolutamente normalizadas", los trabajadores de las distintas áreas sanitarias de Castilla-La Mancha aseguran lo contrario.

Como ha informado EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, este mismo martes la presidenta de la Junta de Personal del Área Sanitaria de Toledo, Esmeralda Díaz, ha ofrecido una rueda de prensa donde ha criticado la "irracional e insostenible limitación de nuevos contratos", alertando de "recortes que ya vieron con la anterior presidenta Cospedal".

En una rueda de prensa desde el Hospital Universitario de Toledo, Díaz ha leído un comunicado firmado por la Junta de Personal -de la que forman parte los sindicatos SATSE, USAE, CCOO, CSIF, UGT y USICAM- en el que se afirma que el pasado 11 de septiembre fueron convocados por la Gerencia del complejo hospitalario a una reunión informativa.

Un evento del que no hay constancia oficial porque no se les ha facilitado el acta en el que fueron anunciados "recortes presupuestarios" y que solo se harían contrataciones "en el Área Hospitalaria de los servicios de Urgencias, UVI, Admisión y Quirófanos". Igualmente, en la cita se trasladó la decisión de que "en el Área de Atención Primaria se suprimirán las sustituciones de permisos y descansos reglamentarios en aquellas zonas asistenciales donde haya más de un profesional sanitario de la misma categoría, sea enfermera o médico".

En la misma línea se ha mostrado la Junta de Personal del Área Sanitaria de Albacete -con los sindicatos CSIF, USAE, CCOO, SATSE y CESM con representación- que han advertido que convocarán una huelga si el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) no revierte la situación.

Cabe añadir que, tras alertar del "bloqueo" de las contrataciones hasta fin de año, CSIF ha convocado concentraciones en los hospitales de las cinco capitales de provincia para el próximo 1 de octubre.

Sanidad niega el bloqueo

A las denuncias de los sindicatos se ha referido este martes el responsable de Sanidad castellano-manchego, Jesús Fernández Sanz. Después de que CSIF alertase de un "bloqueo total" de las contrataciones hasta fin de año, el consejero ha garantizado que "es absolutamente falso que no se esté contratando".

"Las contrataciones están absolutamente normalizadas y la gestión de las mismas se está realizando como cada año", ha expresado, a la vez que ha pedido "tranquilidad" tanto a usuarios como a profesionales.

El consejero ha detallado que "del 1 de julio al 15 de septiembre de este año se han hecho 97.323 llamadas a la bolsa de trabajo, lo que ha derivado en 3.461 contratos".

"En este momento trabajan en el Sescam más de 38.000 personas, 12.000 más que cuando Emiliano García-Page llegó al Gobierno Es el momento histórico de Castilla-La Mancha en el que más profesionales están trabajando y en el que más presupuesto hay", ha celebrado.

"Un bulo para atacar a Page"

Unas horas antes, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha calificado como un "bulo para atacar y desprestigiar, sobre todo al presidente García-Page" las informaciones que apuntan a que no se esté contratando o que no se esté sustituyendo al personal sanitario en la región, pese a que este mismo miércoles lo han denunciado las juntas de personal de las áreas sanitarias de Toledo y Albacete, donde los representantes de los trabajadores han advertido acudir a la Inspección de Trabajo e incluso con ir a la huelga si no hay una solución antes de octubre.

En línea con lo ya defendido por Fernández Sanz, Padilla ha asegurado: "Destinamos mucho esfuerzo, mucho presupuesto y mucho personal, cada vez más". Prueba de ello, ha dicho, es que hay "más profesionales que nunca en el Sescam", en concreto 38.000, y que solo este verano se han producido más de 2.700 contrataciones.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, además, ha pedido "paciencia" tanto a los profesionales de la sanidad como a la ciudadanía castellano-manchega mientras se resuelve el concurso de traslados que afecta a más de 8.000 profesionales del Sescam. "Cuando se resuelva todo el concurso de traslados, cuando estén todos los profesionales ocupando sus plazas, cuando todos hayan vuelto de vacaciones, veremos si realmente faltan o no", ha explicado.

La hoja informativa que está distribuyendo el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Para contrarrestar el supuesto "bulo", el Gobierno de Castilla-La Mancha está difundiendo una "hoja informativa" con la que pretende "aportar toda la información para desmentir a quien, sabiendo la verdad de lo que ocurre, hace un uso torticero con intereses políticos para alertar a la población y desprestigiar la importante gestión del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha", según Padilla.