El polémico cura de Valdepeñas carga contra la Iglesia por los abusos a menores: "Cuando callas te conviertes en cómplice"
Emilio Monte ha criticado duramente a la institución eclesiástica durante su última misa.
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El polémico sacerdote de Valdepeñas (Ciudad Real), Emilio Monte, ha vuelto a situarse en el centro de todos los focos después de que definiera a la Iglesia como "cómplice" de los abusos a menores durante el sermón de la misa que ofició el pasado domingo.
Monte ha comenzado el controvertido discurso asegurando que vivimos "en una sociedad que no ve nada". "Nuestro amado líder -en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-no sabía quién era Ábalos ni lo que hacía", ha criticado.
Sin embargo, las palabras más llamativas han sido las que ha dirigido contra la Iglesia. "Le ha pasado lo mismo con los abusos a menores. Aquí nadie veía nada o todos callaban", ha afirmado.
Para el sacerdote, cuando alguien calla algo que está mal hecho "te conviertes en cómplice". "La Iglesia se ha convertido en un cómplice de los abusos a menores de edad", ha afirmado.
"Sin pelos en la lengua"
Monte ha sido objeto de muchas polémicas. Una de las más conocidas fue cuando en el año 2020 se enfadó con los fieles de su parroquia porque no le preguntaron cuánto había costado una reforma ni cuánto faltaba por pagar: "Que yo me calle no significa que sea tonto. Sé quién da y quién no da", les advirtió.
Además, no duda en tratar cualquier tema espinoso. De hecho, hace un año aprovechó una de sus homilías para denunciar la precariedad laboral de los temporeros extranjeros que llegan en verano a Castilla-La Mancha.
"El jornal son ocho horas, no son doce. Y si son doce, pagas las horas extra. No te puedes aprovechar de la gente pobre o humilde y darles 50 euros por trabajar 12 horas", ha afirmado.