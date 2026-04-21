Confirmado: poner una piscina hinchable en la terraza sin informe puede terminar en denuncia según la ley

El calor ya se hace notar y las piscinas hinchables y desmontables se convierten en el objeto de deseo de muchos. Sin embargo, lo que parece una solución refrescante puede terminar en un conflicto legal con la comunidad de propietarios que termine en la retirada de la misma.

Aunque la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) no dedica un capítulo específico a las piscinas portátiles, uno de sus artículos es tajante respecto a la seguridad y la convivencia. El apartado 7.2 prohíbe tanto al propietario como al ocupante del piso desarrollar actividades que resulten "dañosas para la finca" o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades "molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".

En este caso, si la instalación de una piscina pone en riesgo la estabilidad del edificio o causa filtraciones, la comunidad puede iniciar una acción de cesación para exigir su retirada inmediata y la reparación de daños. El problema no es la piscina en sí, sino el peso del agua.

La mayoría de las terrazas y balcones en edificios residenciales modernos están diseñados bajo el Código Técnico de la Edificación (CTE) para soportar una sobrecarga de uso de apenas 200 kilos por metro cuadrado.

Para poner estas cifras en perspectiva, una piscina infantil con solo 20 centímetros de agua ya alcanza el límite de 200 kg/m². Si sumamos el peso de los bañistas y el movimiento del agua (carga dinámica), el riesgo de grietas, humedades o colapso estructural aumenta exponencialmente.

¿Por qué pueden exigirte un informe técnico?

La obligación de presentar un informe técnico no está recogida de forma literal en la ley, sino que emana de la interpretación jurídica de los deberes del propietario. El artículo 9.1.b, cada vecino debe "mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios".

Ante la duda razonable sobre si una terraza o balcón puede soportar el peso de una piscina, la comunidad tiene derecho a exigir un técnico colegiado (arquitecto o aparejador) certifique que la carga es segura. Si el riesgo es evidente y sin un informe favorable, pueden denegar el permiso de instalación al propietario.

En caso de que haya siniestro o daños, el propietario asume toda la responsabilidad civil si carece de este visto bueno técnico. Por ello, antes de montar una piscina hinchable lo recomendable es seguir esta serie de consejos:

Revisar los estatutos: algunos edificios prohíben expresamente el uso de piscina en balcones para evitar riesgos y humedades.

algunos edificios prohíben expresamente el uso de piscina en balcones para evitar riesgos y humedades. La regla de los 20 cm: no superar nunca esa profundidad sin un refuerzo estructural o un informe técnico que lo avale.

no superar nunca esa profundidad sin un refuerzo estructural o un informe técnico que lo avale. Transparencia: informar al administrador de fincas y presentar el certificado evitará denuncias preventivas y conflictos innecesarios.

Conclusión: un informe técnico actúa como un blindaje jurídico. Su coste es mínimo comparado con las posibles indemnizaciones por daños estructurales o las multas derivadas de un proceso judicial comunitario. Antes de instalar tu piscina este verano, asegúrate de que tu terraza o balcón puede soportar el peso del agua.