Arrital triunfa en los premios DNA Paris Design Awards con Nautila

Arrital se consolida como protagonista del diseño internacional al obtener un prestigioso reconocimiento en los DNA Paris Design Awards 2024 gracias a Nautila, su innovadora línea de cocinas diseñada por el arquitecto y diseñador Franco Driusso. Este importante premio celebra la excelencia en el diseño y la capacidad de combinar estética, funcionalidad y sostenibilidad, características que siempre han definido a la marca italiana.

Los DNA Paris Design Awards son uno de los concursos de diseño más prestigiosos del mundo, dedicados a reconocer la excelencia en áreas como arquitectura, interiores, paisajismo, diseño gráfico y diseño de productos. Este evento, que se celebra anualmente en la capital francesa, promueve la creatividad y la innovación a escala global. La ceremonia de premiación de 2024 tuvo lugar el 25 de octubre en el extraordinario Éspace Niemeyer de París, donde Franco Driusso presentó personalmente el concepto detrás de Nautila, destacando la filosofía de diseño que inspiró esta cocina innovadora.

La cocina siempre ha representado el corazón del hogar, un lugar de convivencia y de conexión donde se entrelazan relaciones y se celebran los momentos más significativos de la vida cotidiana. El proyecto Nautila parte de esta visión tradicional, reinterpretándola de manera moderna e innovadora.

Inspirándose en la perfección de la concha del Nautilus, símbolo de belleza absoluta y diseño vinculado a la proporción áurea, Nautila fusiona arquitectura y tecnología en un espacio que no solo es funcional, sino también profundamente emocional. Driusso propone un diseño que parece flotar en la habitación, gracias a una estructura metálica suspendida sobre la isla central, que sostiene una lámina de madera diseñada para cumplir múltiples funciones: desde una mesa de convivencia hasta una superficie de trabajo versátil. Este enfoque multitarea enfatiza la practicidad, transformando la cocina en un espacio donde la creatividad y el compartir alcanzan su máxima expresión.

Franco Driusso expresó su profunda gratitud por este nuevo reconocimiento, subrayando cómo el proyecto trasciende el concepto de simple mobiliario de cocina: "Estoy profundamente honrado de haber recibido este prestigioso premio y de poder compartir los detalles conceptuales, de diseño y constructivos de Nautila con una audiencia internacional. Con Nautila, la propuesta de mobiliario de arrital.es supera el concepto tradicional de espacio de cocina, integrándose en el contexto arquitectónico con un enfoque extraordinariamente innovador. Esta evolución es el resultado de una combinación perfecta de diseño y tecnología, donde materiales de alto rendimiento dan vida a una estructura polivalente con formas escultóricas".

Más reconomientos

Nautila no solo destacó en los DNA Paris Design Awards, sino que ya ha recibido otros prestigiosos premios, como el GOOD DESIGN® Award 2022, el IF Design Award 2023 y el Big See Product Design Award 2023. Este nuevo reconocimiento consolida aún más la posición de Nautila como uno de los sistemas de cocina más innovadores y pioneros del mercado.

Detrás del éxito de Nautila hay una filosofía que Arrital ha defendido durante años: unir lo mejor de la tradición artesanal italiana con una constante inversión en investigación y desarrollo. Sus colecciones destacan por la atención al detalle y la posibilidad de personalizar cada proyecto, adaptándolo a las necesidades de los clientes. La colaboración con diseñadores de renombre internacional refuerza aún más el carácter distintivo de la marca, que durante años ha sido un referente en el sector de las cocinas de diseño.

Respeto por el medioambiente

El compromiso de Arrital también se extiende al respeto por el medioambiente. La empresa adopta procesos productivos sostenibles y utiliza materiales certificados, confirmando su preocupación por la ecología. Este enfoque consciente se complementa con una experiencia de cliente orientada a la excelencia, con showrooms dedicados y un soporte de consultoría altamente personalizado.

Con el éxito de Nautila en los DNA Paris Design Awards, Arrital reafirma su compromiso con la innovación y la redefinición del concepto de cocina como espacio vital. Gracias al trabajo visionario de Franco Driusso y los numerosos premios internacionales ya obtenidos, la empresa continúa demostrando que la estética, la funcionalidad y la tecnología pueden fusionarse en una visión armoniosa y vanguardista, anticipando tendencias y redefiniendo el futuro del diseño.