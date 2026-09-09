El PSOE lamenta el "caos" del arranque en las escuelas infantiles de Toledo por un cambio de empresa que "huele"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha denunciado el "caos" con el que ha empezado el curso escolar en las tres escuelas infantiles de ámbito municipal por un cambio de empresa in extremis que "huele".

La viceportavoz socialista, Ana Abellán, ha lamentado en rueda de prensa que el equipo de Gobierno haya "forzado la salida" de la concesionaria que ha prestado el servicio durante los últimos 15 años para zanjar el conflicto con "un procedimiento negociado sin publicidad de casi 900.000 euros" concedido a una empresa vinculada al familiar de la "mano derecha" del alcalde Carlos Velázquez.

"Es lo que parece y huele a lo que huele. En Toledo sufrimos el mismo manual de estilo del PP: se desmantela la normalidad de un servicio público, se genera el caos y, cuando ya no queda margen de maniobra, se recurre a la vía de urgencia para resolver el problema mediante contratos que terminan alcanzando al entorno más próximo del alcalde", ha advertido Abellán.

La edil socialista ha criticado que esta maniobra no suponga más que "un parche temporal" de apenas tres meses que aboca al servicio a la "incertidumbre".

“¿Qué proyecto serio se garantiza para nuestros niños y niñas, con contratos trimestrales que pueden cambiar en cualquier momento? Las familias y las más de 50 trabajadoras han pasado un verano de preocupación para encontrarse ahora con un modelo inasumible y precario”, ha agregado.

Licitación

El origen de este asunto se remonta a la paralización judicial del procedimiento abierto por la Concejalía de Educación para adjudicar el servicio por un recurso de La Casita de Chocolate, la empresa que ha prestado este servicio durante los tres últimos lustros.

En principio, esta situación obligaba a una prórroga del contrato que iba a asumir La Casita de Chocolate, quien a comienzos de agosto desdeñó esta posibilidad al conocer que la intención del Ayuntamiento es la de resolver el contrato definitivo en los próximos meses y no a final de curso.

Ante esta situación y con el inicio del curso cada vez más cerca, el Consistorio optó por una solución provisional y urgente, adjudicar el 20 de agosto a KLC Idiomas y Formación, una de las cuatro empresas que han concurrido al proceso inicial.