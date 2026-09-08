La Diputación de Toledo moviliza 2,9 millones de euros para limpieza y mantenimiento de colegios públicos

La Diputación de Toledo ha aprobado en Junta de Gobierno las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los gastos de limpieza y mantenimiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y de los Centros Rurales Agrupados (CRA) ubicados en los municipios de la provincia durante el curso escolar 2026-2027 y cuya dotación económica asciende a 2,9 millones de euros.

Este programa está dividido en dos anualidades, por lo que casi 1,2 millones de euros corresponderán a 2026 y 1,7 a 2027, según ha informado la entidad provincial en nota de prensa. .

El objetivo de estas ayudas es sufragar el refuerzo de las tareas de limpieza y mantenimiento de los centros educativos públicos, favoreciendo unas adecuadas condiciones higiénicas para el alumnado y el personal docente y aliviando el esfuerzo económico que asumen las entidades locales.

Las ayudas se concederán de forma directa a todas las entidades locales de la provincia que cuenten con un Centro de Educación Infantil y Primaria o con aulas de un Centro Rural Agrupado de titularidad pública, sin concurrencia competitiva, al entender que todos los municipios beneficiarios afrontan una misma necesidad vinculada a la prestación de este servicio.

La cuantía asignada ha sido calculada tomando como referencia los costes laborales correspondientes a un servicio de limpieza de 25 horas semanales por cada centro educativo durante el periodo lectivo comprendido entre el 7 de septiembre de 2026 y el 18 de junio de 2027, excluidos los periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar.

En total, la Diputación destinará casi 2,5 millones de euros a los municipios que disponen de Centros de Educación Infantil y Primaria y otros 448.040 euros a aquellos que cuentan con aulas de Centros Rurales Agrupados.

Las entidades locales podrán destinar la subvención a la contratación de nuevo personal, a la ampliación de la jornada del personal municipal o a la contratación externa del servicio, pudiendo combinar estas modalidades siempre dentro de los límites establecidos en la convocatoria.

La convocatoria establece que las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el 30 de septiembre de 2026. Además, la Diputación anticipará la parte correspondiente a la anualidad de 2026 para facilitar a los ayuntamientos la puesta en marcha del servicio al inicio del curso escolar.

"Con este programa, la Diputación de Toledo refuerza su apuesta por la cooperación económica con los municipios y por el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad, contribuyendo a que los centros educativos de la provincia dispongan de las mejores condiciones de limpieza y mantenimiento durante todo el curso escolar", concluyen.