El Debate sobre el Estado del Municipio se celebrará en el Ayuntamiento de Toledo el jueves 17 de septiembre

El Ayuntamiento de Toledo ya tiene fecha para el que será el último Debate sobre el Estado del Municipio de este mandato. Según han informado fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la primera jornada se celebrará el jueves 17 de septiembre, mientras que la segunda, destinada a debatir y votar las propuestas planteadas por los distintos grupos municipales, está prevista para el lunes 21 de septiembre.

El calendario ha sido comunicado por el portavoz del Gobierno municipal, Juanjo Alcalde, a los portavoces del resto de grupos con representación en el Consistorio: Juan Marín (Vox), Noelia de la Cruz (PSOE) y Txema Fernández (IU).

La cita tendrá un significado político especial. Será el último Debate sobre el Estado del Municipio antes de las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027, por lo que el Pleno servirá para hacer balance de prácticamente todo el mandato y, al mismo tiempo, para comenzar a marcar las posiciones con las que los partidos afrontarán la recta final de la legislatura.

El alcalde, Carlos Velázquez, llegará a este debate con su candidatura a la reelección ya despejada. El PP ha confirmado que volverá a encabezar la lista popular para intentar mantenerse al frente del Ayuntamiento después de las elecciones de 2027.

La situación, sin embargo, es mucho más confusa en el resto de formaciones. En el PSOE todavía no está definido quién será su candidato a la Alcaldía, con Noelia de la Cruz, Pablo García o José Pablo Sabrido, entre otros, como posibles. El partido deberá resolver esa incógnita antes de afrontar unas elecciones en las que los socialistas tratarán de recuperar el Gobierno municipal.

En Vox, el escenario también permanece abierto. La continuidad de la actual vicealcaldesa, Inés Cañizares, como cabeza de cartel parece cada vez más complicada en un contexto marcado por sus tensiones con la dirección nacional del partido.

Mientras tanto, Izquierda Unida ha comunicado recientemente que concurrirá en solitario a las elecciones municipales y que no se integrará en coaliciones de izquierdas. La decisión abre además otra incógnita: cómo quedará el espacio progresista en Toledo y si el voto se fragmentará entre IU, Sumar, Podemos y otras posibles candidaturas.

El precedente del debate de 2025

El último Debate sobre el Estado del Municipio se celebró el 4 de noviembre de 2025 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Toledo. Velázquez presentó como una de sus principales medidas la creación de la Brigada de Acción Rápida municipal, una unidad destinada a resolver con rapidez pequeñas incidencias en los barrios, desde farolas apagadas hasta papeleras deterioradas o desperfectos que requieren una intervención inmediata.

El alcalde también anunció entonces una partida específica en el presupuesto de 2026 para desarrollar un plan de asfaltado en los barrios, con una inversión inicial de 300.000 euros destinada a actuar sobre socavones en tramos de Ventalomar y Jarama.

La oposición respondió con 27 alegaciones, nueve del PSOE y 18 de IU. Todas fueron rechazadas por la mayoría formada por PP y Vox, en un Pleno que dejó varios momentos de tensión entre Gobierno y oposición.