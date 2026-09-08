El alcalde de Talavera de la Reina encomienda a la Virgen del Prado el futuro de la ciudad para "seguir avanzando unidos"

Misa en Talavera por la festividad de la Virgen del Prado. Ayuntamiento Talavera de la Reina

La Virgen del Prado vuelve este 8 de septiembre a ocupar el centro de la vida de Talavera de la Reina con motivo de la festividad de su Patrona y Alcaldesa Perpetua.

Una jornada marcada por la tradición y la participación de los talaveranos que el alcalde la ciudad, José Julián Gregorio, ha aprovechado para trasladar un mensaje de esperanza y mirar hacia los retos que afronta la ciudad.

Gregorio ha felicitado a todos los talaveranos con motivo de esta celebración y ha destacado el vínculo que la ciudad mantiene con la Virgen del Prado, agradeciendo especialmente a todos aquellos que "año tras año mantienen viva esta tradición".

En este contexto, el alcalde ha pedido a la Patrona que acompañe a Talavera en los proyectos que tiene por delante y que contribuya a que las iniciativas previstas para la ciudad puedan salir adelante.

"Le pedimos a la Virgen del Prado que acompañe a nuestra ciudad en todos los proyectos que tenemos por delante, que nos ayude a ponerlos en marcha y que permita que lleguen a buen puerto aquellas iniciativas que van a generar empleo, oportunidades y bienestar para los talaveranos".

El regidor talaverano ha reclamado que la ciudad continúe avanzando pese a las dificultades y ha apelado a la unidad de los vecinos como una de las principales fortalezas de Talavera.

Misa en Talavera por la festividad de la Virgen del Prado. Ayuntamiento Talavera de la Reina

"Queremos que Talavera siga avanzando, que podamos superar las dificultades y que construyamos entre todos una sociedad más justa y solidaria", ha afirmado

Para Gregorio, la festividad de la Virgen del Prado supone además un momento para reafirmar la identidad de la ciudad y poner en valor su capacidad para mantenerse unida ante los momentos complicados.

"Somos una ciudad que sabe estar junta cuando más lo necesita, y en torno a la Virgen del Prado reafirmamos nuestra identidad talaverana", ha destacado.

"Estoy convencido de que, unidos, vamos a seguir dando pasos para conseguir la Talavera que queremos", ha añadido el alcalde.

Una Basílica que recupera su esplendor

La celebración de este año adquiere, además, una relevancia especial por las actuaciones que se han llevado a cabo en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, uno de los principales símbolos patrimoniales y religiosos de Talavera.

Entre las intervenciones realizadas destaca la restauración del altar y del retablo, trabajos que han permitido que la Patrona luzca ya de nuevo en el altar "sus mejores galas". A estas actuaciones se suman los trabajos que está realizando actualmente el Ayuntamiento en las cubiertas del templo.

El alcalde ha reivindicado la importancia de conservar y mejorar la Basílica por el valor que representa para la ciudad, tanto desde el punto de vista patrimonial como por su estrecha relación con la historia y las tradiciones talaveranas.

"Estamos recuperando y cuidando nuestra Basílica para que pueda seguir siendo un referente de nuestra ciudad y para que su belleza y su patrimonio puedan mantenerse en las mejores condiciones", ha explicado Gregorio.

En esta línea, el Ayuntamiento mantiene su compromiso de continuar actuando en el templo con el objetivo de recuperar progresivamente el esplendor de uno de los edificios más emblemáticos de Talavera. "Nuestro objetivo es que la Basílica recupere cada vez más el esplendor que merece", ha subrayado.

Con motivo de la festividad, Gregorio ha trasladado finalmente sus mejores deseos a todos los talaveranos y ha animado tanto a los vecinos como a quienes visiten la ciudad a disfrutar de la jornada del 8 de septiembre y de las actividades organizadas para celebrar el día de la Virgen del Prado.