La Diputación de Toledo impulsa el Alfarero de Oro de Villaseca como motor turístico y económico en la provincia

La Diputación de Toledo ha reafirmado su apoyo al Alfarero de Oro, la Feria de Novilladas de la Provincia de Toledo, que volverá a celebrarse próximamente en Villaseca de la Sagra, y ha reivindicado el papel de la tauromaquia como una tradición arraigada en los municipios toledanos y como un elemento capaz de generar actividad económica y turística.

La presidenta de la institución provincial, Concepción Cedillo, ha mantenido un encuentro con el alcalde de Villaseca de la Sagra, Jesús Hijosa, para abordar la próxima edición del certamen y trasladarle el respaldo de la Diputación al trabajo que desarrolla el Ayuntamiento para mantener y potenciar una feria que se ha consolidado como una de las citas taurinas de referencia de la provincia.

El apoyo de la institución provincial se materializa a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra para la organización, promoción y desarrollo del Alfarero de Oro 2026. Según la Diputación, esta colaboración busca también contribuir a la promoción turística y al impulso económico tanto del municipio como del conjunto de la provincia.

La feria trasciende así el ámbito estrictamente taurino. Durante su celebración, Villaseca de la Sagra recibe a numerosos aficionados y visitantes, lo que repercute en sectores como la hostelería, el comercio y otras actividades vinculadas al turismo.

La Diputación considera que acontecimientos de estas características funcionan como un elemento de dinamización de los municipios que los acogen y permiten proyectar su imagen más allá de su ámbito local. En el caso del Alfarero de Oro, la institución destaca su capacidad para convertir a Villaseca en un punto de encuentro para aficionados y visitantes durante los días de celebración.

Una apuesta por la tauromaquia

El respaldo al certamen se enmarca en la apuesta del Gobierno provincial por la tauromaquia, que considera una actividad con un profundo arraigo en numerosos municipios de Toledo y estrechamente vinculada a las tradiciones y la cultura de los pueblos.

La institución provincial defiende que su importancia no se limita a la celebración de los festejos taurinos, sino que también está relacionada con la actividad que generan alrededor de ellos. La llegada de visitantes puede traducirse en un mayor movimiento en establecimientos hosteleros, comercios y otros servicios vinculados al turismo.

En este sentido, el Alfarero de Oro se presenta como un ejemplo de cómo una cita de carácter local puede adquirir una dimensión provincial y convertirse en un escaparate para el municipio que la organiza.

Colaboración con los ayuntamientos

La colaboración con Villaseca de la Sagra forma parte, según la Diputación, de su estrategia de apoyo a las iniciativas impulsadas directamente por los ayuntamientos. El objetivo es acompañar a los municipios en proyectos que contribuyan a conservar sus señas de identidad y, al mismo tiempo, tengan capacidad para generar actividad y oportunidades.

Cedillo ha puesto en valor precisamente esta colaboración entre administraciones para mantener una feria estrechamente ligada a Villaseca de la Sagra y consolidada dentro del calendario taurino de la provincia.

Diputación y Ayuntamiento comparten así el objetivo de continuar impulsando el Alfarero de Oro 2026, tanto desde el punto de vista de su organización como de su promoción, reforzando su papel como uno de los principales escaparates de Villaseca de la Sagra y como una cita destacada de la tauromaquia en la provincia de Toledo.

El certamen afronta de esta forma una nueva edición con el respaldo de la institución provincial, que sitúa la feria dentro de su estrategia de apoyo a las tradiciones locales y de promoción de actividades capaces de atraer visitantes y generar movimiento económico en los municipios toledanos.