Situación crítica en la provincia de Toledo: cuatro pueblos se quedan sin agua potable y otros seis están en riesgo si no llueve

Un total de cuatro municipios de la provincia de Toledo han comunicado a sus vecinos que no disponen de agua potable en sus hogares ante el descenso del nivel del agua en la Mancomunidad del Pusa.

Según ha indicado el presidente de la Mancomunidad del Pusa, Esteban Benito, este hecho está dificultando la extracción del agua y provocando que contenga un exceso de hierro, por lo que no es apta para el consumo humano.

Las localidades afectadas son San Martín de Pusa, Santa Ana de Pusa, Villarejo de Montalbán y Torrecilla de la Jara. Asimismo, Benito ha alertado que el resto de municipios que conforman la mancomunidad -Espinoso del Rey, Malpica de Tajo, Los Navalmorales, La Pueblanueva, Retamoso de la Jara y San Bartolomé de las Abiertas- están "a la espera de que los técnicos realicen un análisis del estado del agua de la presa".

La previsión es que, si no hay precipitaciones en los próximos días, todos los municipios queden sin agua potable, por lo que se tendrán que abastecer con sus propios medios.

Pozos, sondeos…

Ante la gravedad de la situación, tanto la mancomunidad como los ayuntamientos de los pueblos afectados ya están trabajando para buscar "soluciones alternativas".

El Ayuntamiento de San Martín de Pusa ha firmado un convenio con la Junta de Castilla-La Mancha para la financiación de un sondeo para encontrar agua subterránea en la localidad y dotar al municipio de otra forma de abastecimiento.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Ana de Pusa ha explicado que "próximamente" se concretará un pozo que se encuentra cerca de la localidad con el depósito.

Una vecina del municipio, Magdalena, ha manifestado a la agencia de noticias EFE el "hartazgo vecinal" que existe ante una situación que "se repite año tras año y deja a los vecinos sin agua en muchos meses de verano".

Además, ha destacado las dificultades que supone para cocinar, para poner lavadoras o para dar de beber a las mascotas.