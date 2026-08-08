Toledo quiere que la Vuelta Ciclista a España vuelva en 2028: "Sería una bonita ocasión para honrar a Bahamontes"

El Ayuntamiento de Toledo ya trabaja con la mirada puesta en 2028, año en el que se cumplirá el centenario del nacimiento de Federico Martín Bahamontes, con el objetivo de que la Vuelta Ciclista a España pase por la capital regional o acoja alguna de sus etapas.

La iniciativa pretende convertirse en un nuevo homenaje al que la ciudad considera uno de sus deportistas más ilustres. Así lo ha avanzado este sábado el concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano, durante el homenaje celebrado en Toledo con motivo del tercer aniversario del fallecimiento del 'Águila de Toledo'.

El edil ha señalado que el Ayuntamiento ya ha comenzado a trabajar para intentar que la ronda española regrese a la ciudad en una fecha especialmente simbólica.

Placa situada en la escultura de Federico Martín Bahamontes situada en Toledo. Ayuntamiento Toledo

"Sería un bonito año para que la Vuelta Ciclista vuelva a Toledo y poder homenajear así al mejor deportista que hemos tenido", ha afirmado Lozano, quien ha reivindicado la figura y el legado deportivo del ciclista toledano.

Una nueva placa para recordar sus gestas

La intención municipal pasa por que Toledo pueda formar parte del recorrido de la Vuelta a España en 2028, bien mediante el paso de la carrera por la ciudad o con la celebración de alguna etapa. Una posibilidad que permitiría vincular una de las principales pruebas ciclistas del calendario español con el centenario del nacimiento de Bahamontes.

El anuncio se ha producido durante el acto de homenaje celebrado este sábado junto a la escultura dedicada a Bahamontes, coincidiendo con el tercer aniversario de su fallecimiento. El Ayuntamiento ha instalado una nueva placa informativa que recoge las principales gestas deportivas del ciclista y permite a vecinos y visitantes conocer su trayectoria.

El acto ha contado con la participación de Rubén Lozano, el director de la Fundación Soliss, César Duro, y varios concejales de la Corporación municipal. Durante el homenaje también se ha colocado un ramo de flores amarillas, en referencia al color del maillot que identifica al ganador del Tour de Francia.

Lozano ha explicado que la colocación de la placa responde a la intención de ofrecer información visible y accesible sobre Bahamontes a todas las personas que se acercan hasta su escultura.

Escultura del ciclista Bahamontes situada en Toledo. Ayuntamiento Toledo

"En este tercer aniversario de su fallecimiento queríamos tener un gesto especial porque desde que pusimos la escultura en este pedestal no había ninguna información visible y accesible para todas las personas que se acercan aquí y tampoco conocían la figura de Fede", ha señalado.

El concejal ha añadido que esta actuación responde también a una demanda planteada por los aficionados al ciclismo, que reclamaban una mayor contextualización de la figura del corredor junto al monumento que le recuerda en la ciudad.

Por su parte, el director de la Fundación Soliss, César Duro, ha recordado el cariño que recibió Bahamontes en 2018, cuando se inauguró la escultura dedicada al ciclista. Según ha destacado, el monumento "recordará para siempre los éxitos y triunfos del toledano".

El legado del 'Águila de Toledo'

Federico Martín Bahamontes es una de las grandes figuras de la historia del ciclismo español y uno de los deportistas más reconocidos de Toledo. Su trayectoria estuvo especialmente ligada a las grandes vueltas y a su condición de escalador, que le convirtió en uno de los corredores más destacados de su época.

Lozano ha reivindicado su figura como "nuestro deportista más ilustre" y ha defendido la necesidad de continuar poniendo en valor su legado y sus éxitos deportivos.

Entre sus principales logros se encuentra su victoria en el Tour de Francia, además de sus éxitos en la clasificación de la montaña de la ronda francesa y en otras grandes pruebas del ciclismo internacional.

El Ayuntamiento quiere que el centenario de su nacimiento sirva ahora para reforzar ese reconocimiento y, especialmente, para que la Vuelta a España pueda volver a Toledo.

"Desde Toledo siempre estaremos valorando su legado, su trayectoria y todos los éxitos del mejor deportista de nuestra ciudad", ha concluido Lozano.