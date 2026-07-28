Warner, Parque de Atracciones y Faunia a mitad de precio si vives en la provincia de Toledo: consulta las fechas

Los vecinos de los 204 municipios y ciudades de la provincia de Toledo están de suerte. Podrán disfrutar del Parque Warner Madrid, el Parque de Atracciones y otras instalaciones de ocio familiar a un precio reducido gracias a la ya tradicional 'Semana de Toledo'.

La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas, y Miguel Ángel Antón, de Parques Reunidos, han presentado la nueva edición de esta iniciativa que este año llega con novedades al extender sus descuentos a otros cuatro recintos temáticos de la capital de España.

Todo aquel que esté empadronado en algún municipio de la provincia accederá a estas instalaciones por menos de la mitad de su precio habitual. Al respecto, los días y tarifas especiales fijados para los toledanos son los siguientes:

La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas, y Miguel Ángel Antón, de Parques Reunidos. Ayuntamiento de Toledo

Parque Warner Madrid (del 24 al 30 de agosto): entrada a 24,90 euros. Como novedad, el parque estrena el espectáculo DC Supervillains Stunt Show.

(del 24 al 30 de agosto): entrada a 24,90 euros. Como novedad, el parque estrena el espectáculo DC Supervillains Stunt Show. Parque de Atracciones de Madrid (19 y 20 de diciembre): tarifa especial de 21,90 euros en plena temporada navideña con la temática Winterland.

(19 y 20 de diciembre): tarifa especial de 21,90 euros en plena temporada navideña con la temática Winterland. Zoo Aquarium de Madrid (19 y 20 de septiembre): entrada a 19,90 euros.

(19 y 20 de septiembre): entrada a 19,90 euros. Faunia (17 y 18 de octubre): pase a 15,50 euros. Coincidiendo con su 25 aniversario, estrena la exhibición marina 'Guardianes del Océano'.

(17 y 18 de octubre): pase a 15,50 euros. Coincidiendo con su 25 aniversario, estrena la exhibición marina 'Guardianes del Océano'. Atlantis Aquarium Madrid (14 y 15 de noviembre): entrada por 9,90 euros.

Cada persona empadronada en algún rincón de Toledo podrá adquirir su pase y hasta cuatro entradas adicionales para acompañantes aplicando el mismo descuento. Los pases se pueden comprar tanto en las taquillas como de forma online. Miguel Ángel Antón ha recomendado la forma telemática para evitar colas.

Finalmente, para validar el descuento será imprescindible presentar el DNI o un certificado de empadronamiento vigente que acredite la residencia en cualquier municipio de la provincia.