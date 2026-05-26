Vuelven los goles al Carlos III: Toledo acaba con un "vacío emocional" y recupera su campo más querido 20 años después

Toledo ha recuperado este martes uno de sus espacios más simbólicos. Dos décadas después de su demolición, el histórico campo de fútbol Carlos III ha vuelto a abrir sus puertas convertido en una instalación pionera, con el césped artificial "más sostenible del mundo", capacidad para 900 espectadores sentados y tecnología de riego e iluminación "de última generación".

Las obras, que arrancaron a finales de julio de 2025, se han ejecutado en apenas diez meses. La instalación deportiva será utilizada por el alumnado de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y también por las escuelas municipales del Patronato Deportivo Municipal.

La inauguración ha reunido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; a la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo; y al rector de la UCLM, José Julián Garde, en un acto marcado por la emoción, el simbolismo y la reivindicación de la colaboración institucional. Entre el público, numerosos exjugadores del mítico 'Santa', el club de fútbol que jugaba como local en el antiguo estadio.

Pero el nuevo Carlos III no solo recupera un campo histórico: también escenifica un acuerdo poco habitual entre administraciones de distinto signo político. El proyecto, que inicialmente iba a desarrollarse en otra ciudad, terminó recalando en Toledo gracias al acuerdo entre la UCLM, el Gobierno regional, el Ayuntamiento y la Diputación provincial.

"Es una muy buena gestión política; se pusieron de acuerdo muy rápidamente", ha asegurado la investigadora Leonor Gallardo, directora del Grupo IGOID, que ha impulsado la recuperación de la instalación dentro del proyecto europeo LIFE T4C, financiado por la Comisión Europea. "Es una muy buena gestión política; se pusieron de acuerdo muy rápidamente", ha asegurado, que ha explicado que Europa solo contemplaba la construcción de un único campo de estas características.

También el alcalde ha reivindicado "la política útil". "Gracias a la colaboración institucional se ha podido llevar a cabo esto. Sin ese 'vamos a ponernos de acuerdo' habría sido imposible", ha afirmado Velázquez. En la misma línea se ha pronunciado el rector de la UCLM, José Julián Garde, que ha destacado que la universidad mantiene entre sus objetivos "dejar huella en el territorio" y "mejorar la vida de las personas".

Un campo pionero

Más allá del componente sentimental, el nuevo Carlos III se ha convertido en una referencia tecnológica y medioambiental en el fútbol europeo. El recinto cuenta con iluminación y sistemas de riego de última generación, gradas para 900 espectadores y unos vestuarios que todavía se están ultimando y que podrán ampliarse en el futuro.

Sin embargo, el elemento más innovador es su césped artificial, desarrollado por el Grupo IGOID. Se trata del primer campo de Europa que utiliza Ecolastane, un componente sostenible y reciclable elaborado con plásticos reciclados que sustituye al caucho tradicional, cuya utilización quedará prohibida desde 2031.

El nuevo material ofrece un espacio "seguro y libre de sustancias tóxicas" y convierte al Carlos III en el primer campo certificado por la FIFA con estas características.

"Es el campo de fútbol más sostenible del mundo", ha destacado Gallardo, que ha revelado además que el sello FIFA acababa de llegar minutos antes del acto. "Lo ha firmado Infantino", ha señalado en referencia al presidente del organismo futbolístico.

El concejal de Deportes, Rubén Lozano, ha ido todavía más allá. "Es el mejor campo de fútbol de césped artificial del mundo", ha asegurado. "Si el Salto del Caballo tiene la mejor panorámica del mundo, el Carlos III no se queda atrás", ha añadido.

Una "brecha" cerrada

El antiguo campo fue derribado en 2006 dentro del proyecto urbanístico previsto para la Vega Baja, donde iban a construirse viviendas. Desde entonces, la ciudad convivía con un "vacío emocional" que este martes ha comenzado a cerrarse, ha afirmado el alcalde.

"Un día como hoy lo había soñado, pero creo que no soy el único", ha asegurado Velázquez. "Desde que hace 20 años se derribó, no solamente soñamos con jugar nosotros, sino con el futuro; por los que tienen que venir y por los que no han podido disfrutar de lo que hemos disfrutado otros. Se nos quedó un vacío emocional".

El alcalde también ha destacado el valor urbanístico y social de recuperar este espacio, asegurando que el campo será "un lugar de encuentro, de participación y de los valores del deporte" en una parcela que hasta ahora suponía "una brecha entre el barrio de Santa Teresa y la universidad".

Por su parte, Cedillo ha destacado que la inauguración "tiene mucho de reencuentro con parte de la historia de la ciudad". "Hoy Toledo recupera un espacio muy especial para muchas generaciones de toledanos", ha afirmado la presidenta de la Diputación.

"Toledo gana un espacio moderno, preparado para seguir fomentando el deporte base y ofreciendo oportunidades a cientos de niños", ha rematado.

Simbólico saque de honor

Uno de los momentos más emotivos del acto ha llegado con el saque de honor de Pedro García, de 101 años. Su padre trabajó en la Fábrica de Armas y participó en la construcción original del campo colocando sus ladrillos. Él mismo comenzó como aprendiz en la fábrica y desarrolló allí toda su carrera profesional.

Finalmente, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha puesto el foco en la dimensión cultural y social del deporte, al que ha definido como un elemento plenamente integrado en la sociedad española y con un valor formativo que trasciende lo estrictamente competitivo.

Page ha subrayado que el deporte enseña "algo que sería muy bueno y muy útil" para todos los ámbitos de la vida, y especialmente para el servicio público: "Hay que ganar con honor y perder con dignidad. Y si no se administra con honor lo que se ha conseguido finalmente se pierde sin dignidad".

El presidente regional se ha mostrado además "muy" satisfecho de que la inauguración del nuevo campo del Carlos III suponga "dar un paso más" para Toledo, en un proyecto que no solo recupera una infraestructura deportiva, sino también una parte esencial de la memoria colectiva de la ciudad.

En este sentido, ha destacado la "restauración" de una emoción vinculada a "algo admirado en esta ciudad" como ha sido la Fábrica de Armas, un espacio cuyo legado, ha dicho, permanece vivo en la identidad toledana. Ese "orgullo", ha añadido, se ha mantenido "intacto" gracias al trabajo de colectivos y asociaciones, y ha señalado que el futuro de la antigua Fábrica de Armas pasa por seguir convirtiéndose en una "fábrica de inteligencia" a través del campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, con instalaciones de alto valor patrimonial protegido.

Page ha enmarcado además la recuperación del Carlos III dentro de un proceso más amplio de transformación urbana de la ciudad, recordando que Toledo "terminó salvando" lo que podía haber sido "uno de los grandes escándalos de corrupción de toda nuestra historia" en referencia al desarrollo urbanístico previsto en la Vega Baja.

Ha explicado que la protección de los yacimientos arqueológicos fue clave para frenar aquel proyecto cuando "ya estaba a punto", aunque ha añadido que también fue determinante la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.

Por todo ello, ha concluido que el nuevo Carlos III "es mucho más que un campo", ya que representa la "restauración de emociones" y la reconciliación de Toledo con su historia y con el orgullo de quienes vivieron y trabajaron en la Fábrica Nacional de Armas. "Lo que podía haber sido un inmenso basurero político termina siendo una imagen extraordinaria donde los chicos de hoy cimienten el deporte sano", ha sentenciado.