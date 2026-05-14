Toledo abre sus baños y mezquitas históricas este fin de semana: "Serán visitas guiadas y teatralizadas"

Toledo celebrará este fin de semana las XIV Jornadas de Puertas Abiertas para mostrar al público espacios "únicos" de la ciudad a través de visitas guiadas y teatralizadas. La iniciativa abrirá las puertas de los baños y mezquitas de la capital regional, con entrada libre por orden de llegada.

Así lo ha expresado este jueves el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, junto al gerente del Consorcio, Jesús Corroto, que han presentado unas jornadas que se enmarcan en el 25 aniversario del Consorcio toledano.

Las jornadas contarán con visitas a los Baños del Cenizal y del Caballel, a los Baños del Ángel y la Casa del Judío, la Mezquita de El Salvador y el Pozo del Salvador, así como a la Mezquita de San Sebastián y los Baños de Tenerías.

Cartel de las jornadas.

El horario será de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas, siendo el último pase 30 minutos antes del cierre.

El alcalde, Carlos Velázquez, ha destacado el interés "verdaderamente grande" que están despertando las visitas a espacios "menos conocidos" de la ciudad.

"Vamos a seguir incidiendo en que desde el Ayuntamiento se recoge esa demanda tan importante del público de seguir abriendo espacios que habitualmente no están a disposición de todos", ha afirmado.

Asimismo, ha animado a "todos los toledanos" a que visiten el Casco Histórico, "que lo vean de una manera completamente distinta, como lo han visto hasta ahora, realizando estas actividades y haciendo más conocido el patrimonio menos conocido de la ciudad".

"Más de 6.000 personas"

De su lado, Corroto ha agradecido a los visitantes la alta demanda recibida en las anteriores jornadas, que reunieron a "más de 6.000 personas" para conocer conventos y capillas habitualmente cerrados.

"Lo que hemos querido es abrir otros cuatro espacios, pero que son prácticamente ocho, porque están vinculados de dos en dos. El caso de la Casa del Judío, se podrá visitar parte de esa Judería, una casa importante de la ciudad, de esta persona que ayudó en el viaje de Colón a América y que fue uno de los banqueros de Isabel la Católica, y vinculado a tres minutos está el baño del Ángel", ha explicado.