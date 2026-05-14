PP y Vox aprueban unos presupuestos "récord" de 90,2 millones para 2026 en Talavera de la Reina

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado este jueves los presupuestos municipales durante un pleno extraordinario, con los votos a favor de los grupos del Gobierno local, Partido Popular y Vox, y los votos en contra del PSOE.

El concejal de Urbanismo, Benedicto García, ha reivindicado que los presupuestos alcanzan "la cifra récord" de 90,2 millones de euros, "sin subir los impuestos".

Y ha destacado que suponen la mayor inyección económica de fondos europeos para la ciudad, con 14,3 millones de euros que el equipo de Gobierno ha conseguido de los fondos EDIL.

"Se bajan los gastos superfluos sin reducir un ápice la calidad de los servicios públicos municipales, haciéndolos sostenibles, más eficaces y eficientes, sin aumentar la carga fiscal", ha informado.

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, las cuentas para 2026 ascienden a 90,2 millones, un 6,14 % más que en el año anterior, es decir, 5,2 millones.

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Gutiérrez, ha criticado que los presupuestos aprobados "suponen más deuda, más impuestos y menos servicios públicos que nunca antes". "Este presupuesto recauda solo en impuestos directos 33 millones de euros. Nunca antes ha habido tantos impuestos en Talavera y son los que tienen más deuda, ya que a 31 de diciembre de 2026 se contempla una deuda de 45 millones de euros", ha expresado.

Cuentas para 2026

Como indicó el alcalde, José Julián Gregorio, al presentar los presupuestos, existen tres aspectos fundamentales: "El impulso a la economía local, el escudo social y la salud financiera".

Del primero ha destacado que alcanza los 5,1 millones de euros, siendo la partida que más crece, con un 9,7 % para dinamizar la economía local, ayudar al pequeño comercio y crear programas de empleo.

"Estamos volcados en fomentar el empleo local y apoyar a nuestros comerciantes. Se invertirán 5,1 millones para que la economía de la ciudad se mueva, se cree trabajo y el comercio de barrio tenga el respaldo que merece", afirmó.

Para el "escudo social" se dedicarán 6,1 millones, de cara a la protección y promoción social, reforzando ayudas a familias vulnerables.

Por último, en cuanto a salud financiera, se destinan 4,6 millones. Gregorio ha indicado que esta partida casi no experimenta subida con respecto a 2025, ya que el Ayuntamiento "está saneado, no vive de prestado y tiene sus deudas bajo control".

Inversiones

El regidor ha anunciado que en los presupuestos se contemplan inversiones por valor de 8.339.464 euros, un 23,83 % más que en 2025. "Unido al incremento con respecto a 2024, supone una subida del 203 % a los presupuestos existentes cuando llegamos al Gobierno", aseguró

Concretamente, el Ayuntamiento contempla la aportación municipal del 15 % a los proyectos EDIL de nuevo cuño, al aumento de las partidas para arreglo de caminos públicos, pavimentación, asfaltado y acondicionamiento de vías urbanas, obras hidráulicas, adquisición de mobiliario público en la ciudad en parques y jardines, maquinaria industrial, renovación de la flota del parque móvil municipal, o la rehabilitación de nuestro patrimonio histórico.

También a la musealización del edificio de hidroeléctrica y a la rehabilitación y terminación de la muralla.

Según ha celebrado, de cada 100 euros, "un total de 43 van directos a que la ciudad esté limpia, segura y cuidada, 17 van a cultura, educación y deporte, 12 van a ayudas sociales y fomento del empleo y el resto se reparte entre el funcionamiento administrativo y el pago de deudas".

"Es un presupuesto hecho para crecer de forma equilibrada, priorizando el día a día del vecino y el apoyo a quienes más lo necesitan, pensando en el bienestar general y en el futuro de nuestra ciudad", expresó.