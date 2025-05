Los usuarios del Avant Toledo-Madrid no estaban avisados de la afectación de la línea: "Están los ánimos caldeados"

El robo de cable de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla en cuatro puntos diferentes de la provincia de Toledo ha provocado retrasos en el AVE Toledo-Madrid de hasta 3 horas de duración. La asociación de usuarios señala que esto se debe "una vez más, a la descoordinación" de Renfe y Adif. Los miles de viajeros afectados, en su mayoría trabajadores, han tenido que buscar alternativas para acudir a sus puestos de trabajo. "Los ánimos están caldeados", afirman.

Los cortes y robos de cable se produjeron la noche de este domingo en varios puntos kilométricos de los municipios toledanos de Los Yébenes y Manzaneque. Un comunicado de Adif enviado esta misma noche hacía referencia a los trenes afectados, entre los cuales no se encontraba la línea de Avant Toledo-Madrid.

Javier Esquinas, portavoz de la Asociación de Usuarios del AVE de Toledo lamenta la "desorganización y falta de planificación de Adif". Afirma que, si Adif conocía que los trenes de Toledo también se verían afectados y no sólo Puertollano-Ciudad Real, debían haberlo comunicado para que los usuarios buscaran con antelación alternativas de transporte.

"Los retrasos en la línea de Toledo son por falta de planificación porque es algo que se sabía desde ayer. Deberían haber avisado para que la gente pudiera avisar en sus trabajos, teletrabajar o buscar una alternativa", indica.

Ánimos caldeados

Abel ha llegado a la estación de Renfe de Toledo a las 7:30 horas para coger el tren de las 7:55. Comenta que al acceder se ha encontrado "aproximadamente 100 personas" esperando en la estación. Eran parte de los viajeros de los trenes de las 6:25, 6:55 y 7:25 horas que aún no habían podido ir a Madrid. Ante la situación, ha decidido ponerse en contacto con otro amigo y han viajado juntos en su vehículo privado a Madrid.

Indica que los afectados que permanecían en la estación también buscaban alternativas. "Unos se han ido en coche y otros en autobús. Los que iban al aeropuerto se han organizado para coger taxis en grupo". "Los ánimos estaban muy caldeados, como siempre, porque nunca ponen alternativas", enfatiza.

Abel lamenta, además, que al ver que no salían los trenes y marcharse en coche con un amigo ha cancelado su billete antes de una hora de su salida. Esto significa que Renfe sumará a su abono una penalización. A la tercera, perderá la bonificación de este. "Nos han dicho que no lo canceláramos porque en dos o tres días nos devolverían el importe, pero yo ya lo había hecho", se queja.

Preguntado por este asunto a Javier Esquinas, de la asociación, señala que "si cancelas una hora antes, no sólo te penalizarán, sino que, además, no te van a devolver el dinero". Por ello, pone a disposición de los usuarios habituales de la línea Avant Toledo-Madrid los servicios de la agrupación.

Dice que son ya más de 300 miembros y que, a través de sus servicios, se pueden canalizar las solicitudes.

Vehículo propio

Pedro Antonio ha escuchado las noticias al levantarse. Debía coger el tren de las 7:55 horas, pero "al ver el problema de la línea de Sevilla he imaginado que hoy no podríamos viajar y me he ido con mi coche", afirma.

Además, se sorprende porque "he podido sacar el billete sin problema esta mañana al levantarme", a pesar de que Adif sabía desde anoche que no funcionarían.

Colas en la estación de autobuses de Toledo.

Madrugar más

Álvaro también tenía previsto coger el tren de las 7:55. Al ver la situación ha decidido ir en autobús a Madrid. Señala que ha visto por redes sociales, "no por medios oficiales", lo que estaban "sufriendo otros viajeros". De tal manera que "esta mañana madrugué más, anulé mi billete, y me fui directo a la estación de autobuses".

Indica que Alsa ha respondido a la elevada demanda de viajeros duplicando los servicios, según ha comprobado en la estación de autobuses, "aún así la demanda era alta y nos íbamos acumulando en colas y tocaba esperar", dice.

"Acostumbrado a las que nos preparan Renfe y Adif a los usuarios del Avant Toledo-Madrid, todas las noches cruzo los dedos por lo que pueda pasar al día siguiente", lamenta. "El retraso habitual con lo que suele ser mi día a día ha sido de una hora y cuarto. Algo que, puntualmente y una o dos veces por semana, me suele ocurrir. Mi sensación es que han terminado con la marca de calidad que representaba Renfe-Adif y ya no nos fiamos de ellos en términos de calidad y puntualidad", comenta.

Justificante Adif

Carolina acudía a su trabajo en Madrid en el tren de las 10:30 horas. Al llegar a la estación a las 10:00 ha visto la situación y ha esperado a ver qué noticias le ofrecían en Renfe. "Me comentan que los trenes han empezado a funcionar a las 9:30 y están dando prioridad a los que llevan aquí desde las 6 de la mañana", indica.

Finalmente, decide avisar en su trabajo de la situación y marcharse a su casa a trabajar. También advierte "por si alguien no se ha enterado" que en la estación le han facilitado un justificante para su trabajo que señala "que los trenes no funcionaban desde las 6:00 horas".