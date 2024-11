El Ayuntamiento de Magán (Toledo) quiere prevenir nuevas riadas: requiere a la CHT para que limpie el arroyo Puchereros

El Ayuntamiento de Magán ha vuelto a requerir formalmente a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para que limpie el cauce del arroyo Puchereros que discurre por el término municipal de esta localidad toledana, unos trabajos que su alcalde, José Luis Martínez, considera necesarios para prevenir una riada como la de septiembre de 2023, que provocó millonarios daños en el municipio. La petición dirigida al organismo de cuenca va acompañada de un informe realizado por el arquitecto municipal que incluye fotografías del estado de las riberas del arroyo y de los canales existentes en este municipio sagreño.

“Como se puede comprobar en la documentación gráfica que acompaña al informe el cauce del arroyo se encuentra en un mal estado de conservación por la cantidad de residuos y de maleza existente, circunstancia que contribuye a su mal fluir, lo que genera estancamientos, malos olores y plagas”, señala el informe municipal.

El Ayuntamiento de Magán ya llevó a los tribunales a la Confederación Hidrográfica por no llevar a cabo labores de limpieza del arroyo Puchereros. El conflicto competencial se resolvió en 2020 a favor de los intereses municipales dado que una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, obligó a la CHT a hacerse cargo de las labores de conservación de este curso fluvial.

José Luis Martínez, alcalde de Magán. Javier Longobardo

"Mil veces peor"

“Después de la riada causada por la DANA del año pasado limpiaron pero lo hicieron en un tramo muy pequeño, pero ahora el arroyo está mil veces peor de lo que estaba”, explica el alcalde de Magán, José Luis Martínez, que considera que la Confederación no puede seguir haciendo dejación de sus funciones competenciales pese a la sentencia judicial. Entre otras cosas, porque el Ayuntamiento, además de no ser competente, no tiene capacidad económica para poder realizar este tipo de trabajos. “Es un dineral”, sentencia Martínez, que recuerda que “ya una vez limpiamos nosotros un canal y nos quisieron denunciar por hacerlo”.

Pese a que ya ha pasado algo más de un año, Magán todavía recuerda la situación que provocó la DANA de 2023 y que ahora ha revivido con lo sucedido en Valencia, en Letur y en Mira a finales del pasado mes de octubre. “Aquí no hubo muertos, pero la destrucción fue enorme porque todo el municipio quedó arrasado por la riada”, recuerda el alcalde de Magán, que considera que limpiar el cauce del arroyo ayudaría a minimizar los riesgos de que se produzcan inundaciones de alto poder destructivo. En este sentido, recuerda que el Ayuntamiento se gastó dos millones de euros en revertir los destrozos provocados por la DANA.