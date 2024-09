"El Centro de Día para mayores es el proyecto que me haría sentir más orgulloso como alcalde de Magán"

José Luis Martínez (1965) está al frente del Ayuntamiento de Magán desde hace siete años. En este tiempo se ha tenido que enfrentar a los destrozos provocados por la borrasca Filomena, al Covid y a la desolación que causaron las lluvias torrenciales asociadas a la DANA del año pasado, que arrasaron el municipio.

“Lo que vivimos aquella noche fue aterrador”, recuerda este alcalde del PP. Cuando escampó y bajó el nivel del agua tocó ayudar a todos los vecinos que no tenían aseguradas sus viviendas y reparar las instalaciones y dotaciones municipales. La factura alcanzó los dos millones de euros, que el Ayuntamiento ha podido asumir en solitario gracias a un “colchón que nos permitió actuar rápido y bien”, señala Martínez. La única ayuda llegó de la Diputación, que aportó medio millón de euros.

La pandemia y las catástrofes climáticas trastocaron los planes de este Ayuntamiento de la comarca de La Sagra. Pero los proyectos pendientes llegarán. Es el caso del gimnasio municipal, que estará el próximo año “sí o sí” o del Centro de Día de mayores, que el regidor espera que sea una realidad antes de que acabe esta legislatura. “Es el proyecto que más me ilusiona”, asegura.

José Luis Martínez, durante la entrevista. Javier Longobardo

PREGUNTA. La semana pasada se cumplió un año de la riada que asoló Magán y muchos pueblos de la provincia. ¿Cómo recuerda ese día?

RESPUESTA. Lo que vivimos esa noche no lo he visto en mi vida y tengo 59 años. Recuerdo que ese día a las nueve ya se habían inundado algunos garajes, pocos, y pensé que se había pasado todo. Pero lo que vino fue aterrador. Además, la Confederación Hidrográfica del Tajo no tenía limpios los canales, lo que agravó la situación. Ahora cada vez que se nubla el cielo hay cierta sensación de miedo entre los vecinos.

P. ¿Temen que se repita?

R. Hay mucho miedo, sí. Porque a Magán llega el agua que descarga en Bargas, Olías del Rey, Cabañas de la Sagra y en la autovía A-42. Cuando llueve mucho, el canal no da abasto a evacuar tanta agua y nos ahogamos. La solución está en manos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que debe hacer el canal más grande.

P. Muchos ayuntamientos culpan a la Confederación de lo que sucedió en la DANA del año pasado por no tener limpios los cauces de los arroyos.

R. El Ayuntamiento de Magán interpuso en su día una demanda contra la Confederación por este asunto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y la ganamos. Sin embargo, no hicieron nada, cero. Al final lo limpió el Ayuntamiento y encima quisieron denunciarnos. Ahora si queremos limpiar el cauce tenemos que pedirles permiso y asumir el coste de los trabajos, que es mucho dinero para una administración local. Ellos no se preocupan de nada.

"El Ayuntamiento se gastó en torno a dos millones tras la DANA. Pero es un dinero muy bien invertido, porque ha ayudado a todo el pueblo"

P. ¿Cuánto dinero se ha gastado el Ayuntamiento para revertir los destrozos de la riada?

R. El Ayuntamiento se gastó en torno a dos millones de euros. Pero es un dinero muy bien invertido, porque ha ayudado a todo el pueblo. Hay que tener en cuenta que al menos un 25% de los vecinos no tenían asegurada su vivienda. Así que ayudamos a quienes lo necesitaron: pagamos los contenedores, alquilamos bombas para sacar el lodo de los garajes de las comunidades… Lo pudimos hacer gracias a que teníamos 900.000 euros que ingresamos de un juicio que ganamos por la residencia. Este colchón nos permitió actuar rápido y bien.

Además, tuvimos que intervenir en la guardería, en el colegio, en la piscina, en el pabellón y en el campo fútbol. También arreglamos todo lo que se llevó en la carretera en la zona que llamamos ‘La Poza’.

P. ¿Han recibido ayudas?

R. Los 500.000 euros que nos dio la Diputación de Toledo. Pero hemos echado en falta más ayudas.

"La única solución para evitar inundaciones es duplicar la capacidad del canal. Y sé de antemano que la Confederación no lo va a asumir"

P. ¿Se han tomado medidas para que los efectos de otra tromba de agua no sean tan devastadores?

R. Contratamos a un ingeniero de Caminos que nos ha propuesto construir unos areneros y unas balsas para retener parte del agua y los arrastres, para que no lleguen a las calles del pueblo.

Pero lo que está claro es que Magán no puede tener una salida de agua tan pequeña como la que tenemos. Incluso, cuando no llueve mucho el canal va casi lleno. Por tanto, la única solución es duplicar la capacidad del canal y sé de antemano que la Confederación Hidrográfica no lo va a asumir. Lo que no puede decirnos la Confederación es que lo hagamos nosotros. No se puede dejar a un Ayuntamiento solo. No tenemos capacidad ni competencias para realizar este tipo de obras.

P. ¿Está dispuesto el Ayuntamiento a asumir el arenero?

R. Tenemos que ver el precio. Creo que la actuación se hará, pero con tiempo. Eso nos obligará, además, a comprar los terrenos, porque no son municipales, se hará, pero con tiempo.

El alcalde de Magán quiere que el Centro de Día para personas mayores sea una realidad antes de que termine la legislatura. Javier Longobardo

P. ¿La DANA ha trastocado todos sus planes para esta legislatura?

R. Tenía otro pensamiento, pero espero cumplir todo el programa electoral. Este mes vamos a asfaltar la avenida de Europa con un Plan Provincial. También arreglaremos la subida al cementerio donde habilitaremos una zona de aparcamiento y licitaremos la concesión del servicio de abastecimiento de agua. La nueva concesionaria tendrá que arreglar las canalizaciones y el alcantarillado, muy dañado tras la DANA. Y el año que viene tiene que quedar hecho el gimnasio sí o sí. Y queremos que antes de que acabe la legislatura el Centro de Día para mayores sea una realidad.

P. ¿De qué proyecto se siente más orgulloso en los siete años que lleva de alcalde?

R. Estoy satisfecho de la actuación que realizamos en el entorno de la ermita con 85.000 euros de un Plan Provincial y también del tanatorio. Pero, sin duda, el proyecto que me haría sentir más orgulloso como alcalde es el Centro de Día, porque es lo mejor que puedo hacer por los vecinos de Magán.

"Licitaremos la concesión del servicio de abastecimiento de agua. La adjudicataria tendrá que arreglar el alcantarillado, muy dañado tras la DANA"

P. ¿Es Magán un municipio seguro?

R. Cuando entré de alcalde había una ocupación de viviendas elevada. En este sentido, éramos el peor municipio de La Sagra. Además, se trataba de gente problemática, pero hemos conseguido echarles. También hemos instalado muchísimas cámaras. Es una inversión de dinero grande, pero que funciona.

P. En su día pidió también mayor presencia de la Guardia Civil en el municipio. ¿Lo ha conseguido?

R. Sí. A mí me la Guardia Civil y la Policía Local de Magán me han ayudado mucho.

P. La cercanía a Madrid y las comunicaciones están propiciando la instalación de muchas empresas en la comarca de La Sagra. ¿Hay algún proyecto industrial para Magán?

R. Vamos a intentar crear suelo industrial. Estamos dispuestos a ceder el suelo siempre que haya un promotor que lo desarrolle.