Seguidores de Vox llaman "traidora" a Cañizares por asistir a la colocación del lazo blanco en el Ayuntamiento de Toledo

La asistencia de la presidenta del grupo municipal de Vox, Inés Cañizares, al acto de colocación del lazo blanco que simboliza la lucha contra la violencia de género en el Ayuntamiento de Toledo ha abierto la caja de los truenos en redes sociales contra la también vicealcaldesa. Las críticas por participar en este acto del 25-N llegan desde el entorno de Vox y de la ultraderecha.

La polémica en redes se desató con fiereza después de que Cañizares publicara en sus perfiles oficiales en redes una fotografía en la que se la ve en el balcón del Ayuntamiento junto al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y otros concejales del equipo de Gobierno tanto del PP como de Vox -en la balconada también se encontraba el concejal de Vox, Juan Marín, desplegando el lazo blanco que simboliza a nivel internacional la lucha contra la violencia de género.

El post de Cañizares se completa con un texto debajo de la fotografía en la que dice textualmente: “En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde el balcón del Ayuntamiento de Toledo recordamos a todas las mujeres víctimas de violencia y renovamos nuestro compromiso de trabajar por una sociedad más justa y segura”.

'Comprar el relato de la izquierda'

Un posicionamiento que desde el entorno de Vox y sectores de extrema derecha han criticado sin miramientos. “Qué hace Vox Toledo comprando el relato de la izquierda con las pancartas moradas en los ayuntamientos”, se pregunta ‘Carlitos de España’ desde su cuenta en la red social X.

Algunos van más allá y piden la expulsión de Cañizares del partido liderado por Santiago Abascal. “Pido por tercera vez a Vox que cese de inmediato a Inés Cañizares porque hace tres días estaba defendiendo a Vox y hoy ha sido pillada en el balcón y con un lamentable tweet defendiendo el relato de la izquierda” publica Georgina Pizarro.

Cañizares reacciona a este tuit explicándola a su ‘hater’ que en el balcón no hay ningún representante de partidos de la izquierda. “Ninguno. Por algo será”, afirma la vicealcaldesa que vuelve a obtener una respuesta crítica. “Señora Cañizares, con total respeto, la bandera morada no es de Vox, sino de la izquierda que es quien aprobó la ‘Ley del sí es sí’ y la de la violencia de género, olvidándose de las víctimas de las violaciones y de los hombres que han censurado. Usted sobra en ese balcón”.

Cañizares se defiende

Tras las críticas, la propia Cañizares publica un tuit con un titular de eldiario.es que dice ‘PP y Vox eliminan la “histórica” manifestación del Consejo Local de la Mujer de Toledo del 25N, tras 30 años’. Y añade este comentario: “Hoy recibo ataques de seguidores de Vox y me llaman traidora. Sin embargo, la izquierda recalcitrante publica esto”, en referencia al artículo de este diario digital.

Un tuit que genera una oleada de respuestas. Entre ellas ésta. “Esos seguidores de Vox son los votantes que te pusieron de vicealcaldesa de Toledo y que no les gusta que a la gente a la que votó les traicione y falte al respeto. Aunque es posible que te hayas explicado mal y puedas aclararlo todo”. Como reacción a este tuit, Cañizares publica un vídeo que recoge su intervención en el último Pleno durante la moción conjunta del PSOE e IU-Podemos con motivo del 25-N. “Aquí tienes mi explicación”, asegura la líder de Vox en el Ayuntamiento de Toledo que, en otro post, dado que la polémica no frena, asegura que “no hay que dejar que la izquierda se apropie ni de banderas ni de causas ni de colores”. Junto con este texto publica la imagen de unos nazarenos con el capuchón morado y pregunta con ironía a sus críticos si creen que serán de Podemos por utilizar este color.

“No toleramos 'pperadas'. Hemos huido del PP para no tragar ni una sola de las mierdas de la PSOE. Si no lo has entendido, estás en el partido equivocado”, señala otra de las cuentas críticas que se esconde detrás de un nombre inventado. “Tienes un serio problema dejándote llevar por Sonia Lalanda y la gentuza de Tenerife que te ríe las gracias, además de las amiguitas de estas, los reventaos y compañía. Si no estás a gusto en Vox te vas, pero deja el acta. Mira los ‘likes’ y ahí los tienes, a los olonos”, le replica otro de sus críticos.

No obstante, Cañizares también recibe mensajes de apoyo. “Algo estás haciendo bien si todos te tienen en sus pensamientos”, escribe Sonne. También Sonia Lalanda reacciones y publica el siguiente tuit: “Querida Inés, de sobra sabemos que la violencia no tiene género, lo que no significa que dejemos de denunciar la repugnante violencia que sigue existiendo contra la mujer. Quien no lo entienda tiene un serio problema. Tanto da un lado que el otro”.