PP y PSOE se acusan de romper en Toledo la unidad en la lucha contra la violencia de género: "Es un día muy triste"

En saco roto ha caído el llamamiento a la unidad realizado el 25-N por la concejala de Asuntos Sociales, Igualdad, Familia y Mayores en el Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas, a todas las fuerzas políticas y a las asociaciones y entidades que trabajan para erradicar la lacra de la violencia machista en la capital regional.

Ni el grupo municipal socialista ni Izquierda Unida-Podemos acudirán esta tarde al acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Toledo en el Salón Rico, desde donde partirá una marcha hasta las Casas Consistoriales. Ambas formaciones, por contra, sí estarán presentes en la manifestación convocada por el movimiento 8-M que partirá a las seis de la tarde del paseo de la Vega y llegará a Zocodover.

Marisol Illescas, concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Toledo. Javier Longobardo

“Que haya dos manifestaciones no es malo. Lo que es malo es la desunión y hacer política de esa desunión”, aseguró Marisol Illescas que invitó a toda la ciudadanía toledana a acudir a las seis de la tarde al Corral de don Diego para mostrar su condena a la violencia contras las mujeres.

"Invisibilizar a las mujeres"

Las declaraciones de Illescas tras la colocación del lazo blanco en el balcón del Ayuntamiento fueron contestadas por la viceportavoz municipal socialista, Ana Abellán, que aseguró que los concejales de su grupo “nunca van a estar al lado de un equipo de Gobierno que invisibiliza a las mujeres y que vota en contra, como ocurrió en el pleno del viernes, de que se realice una declaración institucional por el 25-N, Día Internacional contra la Violencia de Género. “La desunión no la estamos provocando nosotros; son ellos con sus actitudes quienes la provocan”, sentenció.

Ana Abellán hacia estas declaraciones minutos después de que se desplegara el lazo blanco en la fachada del Ayuntamiento, acto al que tampoco se han querido sumarse manera institucional, aunque sí lo han presenciado desde la plaza. “No vamos a ser cómplices del postureo político de PP y Vox y de un alcalde que ha aceptado como propios los postulados negacionistas de sus socios de gobierno”, aseguraba Abellán tras mostrar su incredulidad por el hecho de que parte del equipo de Gobierno abandonara el balcón del Ayuntamiento para ver el despliegue del lazo desde la plaza, junto a los concejales socialistas.

Parte del equipo de Gobierno bajó a la plaza del Ayuntamiento donde ese encontraban los concejales socialistas durante el acto en el que se desplegó el lazo blanco contra la violencia de género.

En este sentido, Abellán lamentaba que el alcalde, Carlos Velázquez, “haya dado un paso más en el boicot a los derechos de las mujeres eliminado de manera unilateral la marcha del 25-N puesto que no ha contado con las entidades que conforman el Consejo Local de la Mujer”.

Dos actos a la misma hora

Para los socialistas no es de recibo que la concejala de Asuntos Sociales enviara el viernes por la tarde un WhatsApp en el que comunicaba la suspensión de la marcha por el recorrido tradicional debido a las obras de reasfaltado que se están realizando en el eje Bisagra-Zocodover. “Es una vuelta de tuerca más para invisibilizar a las mujeres”, concluyó Abellán, que lamentó que este 25-N “además de un día reivindicativo se vaya a convertir en un día triste”.

A este respecto, la concejala de Asuntos Sociales, Marisol Illescas recordaba que la decisión del recorrido alternativo se ha tomado atendiendo a un informe de la Delegación del Gobierno que supeditaba la celebración de la manifestación al estado de las obras.

Ana Abellán, viceportavoz socialista. Javier Longobardo

“Tras recibir este informe, solicitamos otro al director de Obras del Ayuntamiento sobre la viabilidad del itinerario. En el informe del técnico municipal se recomienda no realizar actos en la cuesta de las Armas en el que haya aglomeración de personas, por lo que buscamos un recorrido alternativo. Y el Corral de don Diego, que es un lugar emblemático de la ciudad, nos pareció buena idea para celebrar la concentración”, explicó Illescas, que recordó que el Ayuntamiento “está vinculado a los informes técnicos”. “Todo el mundo sabe cómo está la calle, así que pido a todo el mundo que tengan mucho cuidado para evitar que suceda nada imprevisto”, concluyó Illescas.

La desunión preside en Toledo los actos del Día Internacional contra la Violencia de Género. Javier Longobardo

Un argumento que no convence a los concejales socialistas. “El día 12 se reunió el Consejo Local de la Mujer para decidir el itinerario de la manifestación y las obras ya estaban empezadas. Marisol Illescas debió allí exponer la situación y haber explicado el ‘plan B’ para que el propio Consejo hubiera tomado la decisión. Pero no, prefieren ningunearlo al igual que a las entidades que desde hace más de 30 años llevan trabajando para eliminar esta lacra”, aseguró Abellán, que recordó que la subida está abierta al tráfico y a los peatones. “¿Cuál es el problema para que no pueda subir la marcha?”. Asimismo, la concejala socialista acusó al equipo de Gobierno de "contraprogramar" a la Plataforma 8-M al poner el acto institucional a la misma hora que la manifestación.