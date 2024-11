Dos zonas del Casco histórico de Toledo rozan ya la saturación de pisos turísticos con las nuevas limitaciones

El debate en el Pleno del Ayuntamiento de Toledo sobre la nueva regulación de las viviendas y apartamentos de uso turístico en todos los barrios de la capital regional sirvió para conocer que al menos dos áreas censales del Casco están ya prácticamente saturadas de pisos turísticos teniendo en cuenta que el límite máximo permitido ha quedado fijado en el 12% por la modificación puntual número 32 de Plan General, que ha sido aprobada inicialmente este viernes con el único voto en contra del concejal de Izquierda Unida- Podemos, Txema Fernández.

La información la aportó el concejal de vivienda y portavoz del grupo municipal popular, José Manuel Velasco, que desmintió, como se dijo en la pasada Comisión de Planeamiento, que algunas zonas del barrio histórico ya están tensionadas antes de que se aplique una ordenanza que ahora tiene que ser aprobada por la Junta de Comunidades para que entre en vigor. “Una de las áreas censales del Casco se encuentra al 9,8% y otra puede que al 10,1%”, señaló Velasco, que explicó que los datos no incluyen los pisos turísticos que operan de forma irregular al no estar inscritos en el registro de la Junta o no contar con el respectivo permiso municipal.

Los concejales del PP, Vox y PSOE votaron a favor de la nueva ordenanza de pisos turísticos que fue aprobada incialmente por el Pleno.

Precisamente la falta de una radiografía clara es una de las críticas que el concejal de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, realiza a la Ordenanza. “No hay ningún diagnóstico que nos diga cuántas viviendas de uso turístico hay ni cuántas camas se están utilizando -incluidas las de los conventos, que a mi forma de entender hacen competencia desleal al sector hotelero-, en cada uno de los distritos censales del Casco o en el resto de barrios de la ciudad; sabemos sólo las que están legalizadas”, subrayó Fernández, que aseguró que el texto aprobado “no mejora el del año 2023 presentado por los socialistas porque mantiene los mismos errores o bien, al intentar arreglarlos, los empeora. Como el diagnóstico es malo, la enfermedad será mal curada”, sentenció.

El límite baja del 20% al 12%

La intervención del portavoz de Izquierda Unida-Podemos fue contestada en primer término por el concejal de Vivienda, José Manuel Velasco, que aseguró que el borrador de ordenanza presentada en la anterior legislatura tenía varias deficiencias en los aspectos esenciales que se quieren regular: las áreas y el porcentaje de saturación.“La anterior ordenanza se limitaba al Casco histórico y no incluía al resto de la ciudad. Y eso ha cambiado señor Fernández”, argumentó Velasco, que añadió que el porcentaje de saturación, fijado ahora en el 12% frente al 20% del primer borrador sí se basa en “criterios objetivos”.

Txema Fernández, portavoz de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo. Javier Longobardo

Las críticas a de IU-Podemos no sólo se centraron el censo real de pisos turísticos, sino que también hicieron referencia a aspectos mollares de la ordenanza como la autorización de pisos turísticos en las plantas bajas de los inmuebles residenciales del Casco, salvo que se encuentre en zonas consideradas comerciales. “El 90% de Toledo no está en zona comercial, así que sus vecinos están condenados a que sus pisos bajos tengan pisos turísticos. Es decir, estamos poniendo la alfombra roja a las empresas turísticas para que vengan a Toledo a invertir en el modelo de desarrollo que para ustedes es el único que tiene esta ciudad, que es el del turismo”, afirmó Fernández, que también acusó a ‘Puy du Fou’ de estar tensionando la demanda de pisos turísticos en la ciudad.

Críticas a 'Puy du Fou'

“Son todos ustedes -PP, PSOE y Vox- los que han potenciado a una empresa que ha tensionado hasta límites insospechados, y va a seguir haciéndolo, la imposición de camas legales y legales para que la gente pueda ven ir a ver su parque temático”, afirmó el portavoz de la formación de izquierdas, que también lamentó que la ordenanza no garantice la accesibilidad en los pisos turísticos ya que autoriza baños de 1,5 metros cuadrados, que no pueden ser utilizados por personas en sillas de ruedas.

“Deje de demonizar al turismo cada vez que habla”, le contestó el portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Velasco, que también recordó que el límite del 12% es similar al impuesto por ciudades de otras comunidades como Andalucía, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia.

José Manuel Velasco, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo. Javier Longobardo

"Pulso" PP-Vox

El concejal de Vivienda, sin quererlo, se convirtió en uno de los protagonistas del debate de aprobación inicial de la regulación de los pisos turísticos. La portavoz del grupo socialista, Noelia de la Cruz, le acusó de tener paralizada durante año y medio la aprobación de la Ordenanza por sus diferencias de criterio con el concejal de Vox y edil de Planeamiento, Florentino Delgado. “Todos sabemos después de la intervención del señor Velasco que la persona que ha paralizado la regulación de los pisos turísticos ha sido el concejal de Vivienda. Desconozco si ha sido porque no se ha leído el documento. Le recuerdo que el texto planteado por el anterior equipo de Gobierno que hoy vota a favor lo calificó de 'chapuza', chapuza que hoy usted vota a favor con dos modificaciones puntuales que creemos que se podían haber trabajado un poco más”.

“Más de cien días no se tarda en bajar del 20% al 12% el límite ni en extender la regulación del Casco a toda la ciudad”, señaló De la Cruz, que también quiso cargar las tintas contra el concejal de Urbanismo por “permitir este retraso”. “Si hubiera sido por usted está regulación hubiera salido antes, pero lo ha permitido hasta que se ha dado cuenta de que el plazo se le acababa y ha empezado a hacer caso a los técnicos de su área”, sentenció la portavoz socialista, que aseguró que “quizá la vicealcaldesa y líder municipal de Vox, Inés Cañizares, tuviera razón” cuando sugirió que la cartera de Vivienda tenía que ser gestionada desde Urbanismo.

Ampliación a toda la ciudad

La líder de la oposición municipal, que se mostró a favor de que la regulación se extienda a todos los barrios de la ciudad para evitar, por ejemplo, que en Santa Teresa los pisos para estudiantes terminen convirtiéndose en pisos turísticos como ocurrió en el Casco, aprovechó su intervención para ahondar en las diferencias existentes entre los dos grupos que configuran el actual equipo de Gobierno. “El señor Delgado ha permitido este retraso de año y medio por mirar más por la supervivencia del Gobierno de coalición que por gestionar para los vecinos y vecinas de la ciudad de Toledo y esta actitud no le pega”, aseguró De la Cruz, que considera que el concejal de Urbanismo ha ganado esta vez “el pulso” al concejal de Vivienda.

Noelia de la Cruz, portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de Toledo.

Por último, la portavoz socialista terminó su intervención pidiendo al alcalde Carlos Velázquez, que “pusiera orden en las disputas entre sus concejales porque llevamos año y medio con la ciudad paralizada”.

“Le pido que no se convierta en costumbre el tardar más de un año en tomar una decisión. Ya le ha pasado también con la ordenanza de marcadillos y venta ambulante, le está pasando con el avance del POM, le ha ocurrido con las ayudas a los afectados por la DANA de 2023 y le está sucediendo también, y aquí me temo que vamos para los dos años, con el proyecto de reforma del parque de La Vega que, al final va a quedar como ustedes se lo encontraron salvo modificando el mirador y quitando plazas de aparcamiento”, argumentó Noelia de la Cruz.

"Ni retrasos ni crisis"

La exposición de la portavoz del PSOE fue ‘atacada’ por el concejal de Planeamiento, Florentino Delgado. “Ya quisiera el anterior equipo de Gobierno socialista haber cumplido con todos los proyectos e iniciativas que emprendieron y que muchos de los cuales dejaron colgados”. Delgado negó también otras dos de las afirmaciones vertidas durante el debate. “No es cierto que haya habido retrasos; la ordenanza se ha aprobado a tiempo” ya que la moratoria a la autorización de nuevas licencias expira en el mes de marzo. Asimismo, también desmintió que exista “mala interpretación o mala praxis en el funcionamiento entre distintas concejalías como se ha insinuado”.

El concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, conversa con el edil de Movilidad, Inaki Jiménez (i.) en un pleno anterior. Javier Longobardo

“Vamos a felicitarnos porque tenemos ordenanza que ya ha sido aprobada por el Ayuntamiento. Nunca miro para atrás; siempre lo hago hacia adelante. Y por eso no voy a dedicar ni una sola palabra a entrar a discutir la existencia de supuestas crisis”, concluyó Delgado.