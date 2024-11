¿Qué gran estrella de la televisión americana, ganador de cinco premios Emmy, graba un programa en Toledo?

Es una de las estrellas televisivas americanas más aclamada. El icónico comediante y presentador estadounidense Conan O’Brien ha estado en Toledo grabando escenas de un episodio de su nuevo programa para HBO Max, titulado ‘Conan O’Brien Must Go’. La serie lleva a O'Brien a diversos rincones del mundo, donde se encuentra con fans que conoció a través de su exitoso podcast ‘Conan O’Brien Needs a Friend’ que tiene millones de seguidores por el mundo.

El humorista y su equipo aprovecharon la puesta de sol de este miércoles para grabar en Toledo en el Miradero junto a la escultura de Federico Martín Bahamontes, sorprendiendo a toledanos y turistas.

Conan O'Brien y su equipo grabaron este miércoles junto a la escultura de Federico Martín Bahamontes. Danae W. Rodríguez

En ‘Conan O’Brien Must Go’, el presentador viaja por todo el mundo para conocer las costumbres de los lugares, pero tamizadas por el prisma de su característico humor. En la primera temporada de la serie de HBO Max, hemos podido ver a O’Brien aprendiendo a bailar tango en Argentina hasta embarcarse en aventuras vikingas en Noruega.

Los Simpson

La carrera televisiva de Conan O’Brien despegó como escritor en programas icónicos como ‘Saturday Night Live’ y ‘Los Simpson’, donde fue responsable de los guiones de episodios memorables. En 1993, asumió el desafío de conducir ‘Late Night with Conan O’Brien’, que lo catapultó a la fama. Luego dirigió ‘The Tonight Show’ y, tras una controversia que marcó su salida de NBC, encontró un nuevo hogar en TBS con ‘Conan’, programa que lideró durante más de una década hasta su final en 2021.

Además de su carrera televisiva por la que ha conseguido cinco Emmy, O’Brien ha explorado nuevos formatos como ‘Conan Without Borders’, una serie de viajes que sirvió de precuela para ‘Conan O’Brien Must Go’. Su incursión en el mundo de los podcasts con ‘Conan O’Brien Needs a Friend’ ha sido otro éxito, acumulando millones de oyentes en todo el mundo.