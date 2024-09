"El segundo año de un mandato es fundamental para apuntalar lo que tiene que ser el cambio de gobierno y el cumplimiento del programa electoral en un porcentaje amplio". Así lo entiende Carlos Velázquez (1980), que recibe a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM en el torreón del Ayuntamiento de Toledo. Desde allí se domina una panorámica de la ciudad, en la que destaca majestuosidad de la Catedral en primer término, que invita a reflexionar sobre las líneas maestras de lo que queda de legislatura.

La elección del trazado definitivo de la línea de AVE Madrid-Extremadura a su paso por Toledo, la ampliación del polígono industrial, la construcción del puente que unirá los barrios de Azucaica y el Polígono y la Capitalidad Europea del Deportes y la aprobación de una tasa que pagaran los turoperadores son los hitos que marcarán los próximos meses de la legislatura municipal.

Para que todos estos proyectos y muchos más vean la luz, el alcalde de Toledo es consciente de que es esencial que siga existiendo un buen clima de entendimiento con la Junta de Comunidades. Una forma de trabajar desde la colaboración y la lealtad institucional que echa de menos en los temas que dependen de los ministerios.

Carlos Velázquez, durante la entrevista. Javier Longobardo

Pregunta. Hace unas semanas el ministro Óscar Puente dijo en el Senado que en septiembre, con consenso o sin él, iba a quedar definido el trazado del AVE en Toledo y en Talavera. ¿Hay contactos con el Ministerio de Transportes para saber cómo avanza este asunto?

Respuesta. Desde que Óscar Puente es ministro no ha habido ningún contacto del Ministerio con el Ayuntamiento de Toledo en relación con esta importante infraestructura. Por eso me pregunto cómo quiere conseguir el consenso. Si no es hablando, ya me dirán cómo. En cualquier caso, lo que espero y deseo es que sea pronta la decisión. Toledo tiene que ser protagonista de esta línea. Ojalá esté en 2030 y no después y que se atiendan las peticiones de los toledanos. No se entendería otra cosa.

P. Las dos alternativas que propone el Ministerio como prioritarias suponen la construcción del polémico viaducto sobre el Tajo a la altura de Safont. ¿No hay ninguna opción para que pueda integrarse y no afecte a la panorámica visual del Casco histórico?

R. Alguna de las últimas alternativas que planteaba el Ministerio corregían la propuesta del viaducto teniendo en cuenta las alegaciones que había realizado el Ayuntamiento sobre las afecciones al cono visual. La idea pasa por bajar el viaducto a la altura del actual puente Azarquiel.

Recuerdo una reunión que tuvimos con la anterior ministra y con la Junta en la que les pedimos que hablaran ellos con el Ministerio de Cultura, con Icomos y la Unesco para tratar de solventar cualquier tipo de asunto. Si se plantea esa solución y efectivamente el viaducto está a la misma altura del puente por donde pasan los coches, entiendo que no habría problema.

"La solución de salida del trazado del AVE tras cruzar el Tajo contemplaba un viaducto muy alto sobre la rotonda del Salto del Caballo. Nos parece algo de otra época"

P. Pero todavía no ha visto en un papel oficial una opción que convenza al Ayuntamiento de Toledo.

R. No. No la hemos visto todavía.

P. El viaducto sobre el Tajo implica que el AVE discurra pegado también al Salto del Caballo. ¿Conocen cómo será la salida del tren por esta zona de la ciudad?

R. La solución de salida de la ciudad del trazado del AVE tras cruzar el Tajo contemplaba un viaducto muy alto sobre la rotonda del Salto del Caballo. Nos parece algo de otra época. El papel lo aguanta, pero luego las realidades son otras.

En cualquier caso, quiero ser optimista y pensar que va a reinar la cordura en todos los sentidos y que, al final, vamos a poder tener una solución que sea buena para la ciudad. Una solución que respete la línea roja de seguir manteniendo la estación actual de Santa Bárbara, con los servicios que presta en estos momentos con Madrid.

P. Si el Ministerio del Interior sigue sin dar respuesta sobre el cuartel de la Guardia Civil, se plantea el Ayuntamiento de Toledo dar un paso más y exigir de manera formal la devolución de la parcela de La Peraleda.

R. Espero no tener que llegar hasta ese extremo. Tiene que reinar la cordura, sobre todo pensando en la Guardia Civil, en los guardias civiles y en los familiares de los guardias civiles que, en estos momentos, viven en unas condiciones manifiestamente mejorables en la Comandancia de Toledo.

"Espero que reine la cordura y tanto la Comandancia como la Jefatura de Zona de la Guardia Civil se queden en Toledo"

Hay un acuerdo plenario que se aprobó por mayoría absoluta que instaba al Ministerio a informar al Ayuntamiento cómo avanzaban las gestiones. De momento no hay respuesta, pero vamos a dar un tiempo prudencial porque es verdad que la carta se envió en agosto ya que el plazo cumplía el día 1 y todos sabemos que es un mes que tiene sus particularidades.

Por eso, espero que reine la cordura y que recibamos una contestación acorde que busque una alternativa, que las hay y muy positivas, para que tanto la Comandancia como la Jefatura de Zona de la Guardia Civil se queden en la ciudad de Toledo. Nosotros estamos a disposición de colaborar, que es lo que siempre hemos hecho, y ayudar a plantear todas las alternativas necesarias.

P. ¿Le consta que el Ministerio del Interior esté buscando terrenos fuera de La Peraleda y que quiera separar la Comandancia de la Guardia Civil de la Zona?

R. No. Por desgracia no hay nada. Oficialmente, silencio desde finales de noviembre.

Javier Longobardo

P. La pasada primavera tanto el presidente regional como usted mismo anunciaron su compromiso para ampliar el polígono industrial de Toledo, que pasa por tener solucionada este año la tramitación urbanística para empezar en 2025 las obras. ¿Se van a cumplir los plazos?

R. A finales de julio tuve una conversación con la consejera de Medio Ambiente. Estuvimos hablando de cuestiones de carácter técnico y de los informes de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por lo que espero que se cumplan los plazos. Hoy en día podemos decir, no siendo excesivamente optimistas, que esperamos que este año que toda la tramitación administrativa de la ampliación del polígono industrial esté finalizada.

"En Toledo se ha producido un cambio en el fondo, en las políticas y también en las formas. Se está notando y es positivo"

P. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, se preguntó inmediatamente qué había cambiado desde la etapa de la exalcaldesa Milagros Tolón para que la ampliación del polígono ahora sí fuese prioritaria para el Gobierno regional y antes no. ¿Usted tiene la respuesta?

R. Algunos cambios son muy evidentes. Además, ahora hay voluntad de que haya un diálogo institucional fluido y una buena relación entre las distintas administraciones. Y lo ponemos en práctica. Nosotros no vamos a estar en el regate corto ni en tratar de engañar a nadie. Tratamos de ser lo más honestos posibles con los toledanos y con nosotros mismos. Y con la máxima humildad. Si nos equivocamos, pues lo reconocemos y corregimos. Evidentemente, ha habido un cambio muy importante de Gobierno. Un cambio en el fondo, en las políticas y también en las formas. Y eso, por suerte, se está notando y es positivo.

P. La ampliación del polígono industrial permitirá que vengan más empresas. ¿Hay contactos y colaboración con Consejería de Economía que encabeza Patricia Franco para atraer grandes empresas a Toledo?

R. Espero que en las próximas semanas podamos anunciar algo en lo que llevamos trabajando ya unos meses y que sería muy importante y positivo para la ciudad de Toledo.

P. ¿De algún sector en concreto?

R. Es sector que está en auge en estos momentos y que tendrá gran repercusión. Y también supondrá una generación importante de puestos de trabajo para la ciudad.

P. ¿Logístico?

R. No.

El alcalde considera clave dar pasos importantes en materia de movilidad. Javier Longobardo

P. Ha comenzado el segundo año de la legislatura, que normalmente es un año clave dentro de los mandatos para empezar a desarrollar proyectos que puedan ser una realidad antes de que acabe la legislatura. ¿Cuál es la hoja de ruta del equipo de Gobierno para este año?

R. Es cierto. El segundo año es fundamental para apuntalar lo que tiene que ser ese cambio de gobierno y ese cumplimiento del programa electoral en un porcentaje amplio. Una de las claves es que siga existiendo buen entendimiento con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es clave para seguir sacando adelante los proyectos.

Es clave finalizar el polígono industrial, pero también dar pasos importantes en materia de movilidad. Acabamos de abrir un proceso participativo sobre la Ordenanza de Movilidad, que está desfasada y hay que adecuarla a la legislación vigente. Estamos obligados a incorporar importantes novedades positivas para la ciudad, adecuando la movilidad a la realidad. Pero más allá de las cuestiones normativas, están los proyectos y las infraestructuras.

"El vial entre Azucaica y el Polígono es tan real como que ya estamos hablando de las formas de financiar esta importante infraestructura"

P. ¿El puente entre Azucaica y el Polígono será la obra de la legislatura?

R. Sin duda el vial de conexión entre Azucaica y el Polígono es importantísimo. Sin ser demasiado optimista, sino realista, confío en que a lo largo de este año podamos tener el documento de alcance ambiental que depende de la Junta. También el resto de los informes, tanto el de la Confederación Hidrográfica del Tajo como el de Adif y el de la Demarcación de Carreteras. Eso nos permitirá iniciar en 2025 los expedientes para licitar el proyecto de ejecución. En las reuniones con el concejal de Hacienda, Juan José Alcalde, y con todo el equipo económico del Ayuntamiento ya hemos hablado de este asunto y de la financiación posterior que tendremos que incorporar a los presupuestos. El vial es tan real como que ya estamos hablando de las formas de financiar esta importante infraestructura.

P. ¿Qué obra de las comenzadas le ha provocado una mayor satisfacción personal?

R. Estoy muy satisfecho de poder haber comenzado las obras de algo que era verdaderamente vital para los vecinos de Azucaica. Se trata de las obras de canalización del arroyo Villagómez. En esta primera fase, se va a construir un gran arenero, un sistema de retención de sólidos y otros arrastres para evitar las inundaciones en el barrio. Es una obra histórica solicitada por los vecinos de Azucaica, que llevaban muchísimos años esperando. Además, confío en que a lo largo de la legislatura pueda estar completamente finalizada la canalización del cauce de este arroyo. Este es el objetivo con el que trabajamos.

Javier Longobardo

P. Una de sus promesas electorales y un mantra dentro del PP es la bajada de impuestos. ¿Llegará con los presupuestos de 2025 o cuando se gobierna un ayuntamiento o cualquier institución se ve las cosas de otra manera?

R. Nos gustaría, sin alguna duda. Pero no lo considero que sea un mantra que tenemos que decir en el Partido Popular. Pensamos que la bajada de impuestos es positiva porque se genera un círculo virtuoso que, en definitiva, es positivo para la economía. Considero que el dinero donde mejor puede estar es en el bolsillo de la gente para que lo gaste. Por eso tratamos de hacer políticas que generen oportunidades y puestos de trabajo.

Estamos trabajando en los escenarios fiscales y en el marco presupuestario, no solamente para el año que viene, sino para los próximos ejercicios. Ojalá pudiéramos bajar los impuestos, pero veremos qué es lo que podemos hacer cuando tengamos negro sobre blanco los números.

P. ¿Entonces, aún no está claro?

R. No, no está claro.

P. También prometió durante la campaña electoral la gratuidad de los autobuses urbanos en hora punta y la medida tampoco se ha implementado. ¿La ha descartado?

R. Definitivamente no podemos decir que esté descartada, pero sí que es cierto que esta medida iba acompañada de otra serie de iniciativas que eran importantes para que tuviera efecto. El objetivo, cuando nosotros hablamos de la gratuidad del transporte público, era fundamentalmente reducir el número de vehículos particulares en las calles de Toledo y así mejorar la situación de los atascos. No era por otra cosa.

La gratuidad de los autobuses tenía que venir acompañada de medidas para que fuera verdaderamente atractiva. Por ejemplo, para que una persona que cogiera su autobús entre Buenavista, Santa Teresa, Valparaíso, La Legua, el Casco y el Polígono, supiera que iba a tardar bastante menos.

"La falta de viabilidad del Bus-VAO ha sido fundamentalmente por razones de carácter técnico impuestas por el Ministerio"

P. ¿No se habilitará entonces un carril Bus-VAO?

R. Era una propuesta muy atractiva pero, por desgracia, pese a las múltiples reuniones y conversaciones con Tráfico, no se ha podido habilitar un tercer carril Bus-VAO en un tramo de la circunvalación que forma parte de la A-42, de titularidad ministerial. La falta de viabilidad ha sido fundamentalmente por razones de carácter técnico impuestas por el Ministerio más que por cuestiones de tráfico en sí.

No obstante, no descartamos que puntualmente se pueda realizar. Pero vamos a esperar a ver cuál es la situación tras el comienzo del curso escolar y veremos lo que hacemos. También por eso hemos retrasado el anuncio de las nuevas líneas de autobús y su puesta en marcha que, en cualquier, caso es inminente.

P. ¿Qué va a suponer para Toledo convertirse en 2025 en Ciudad Europea del Deporte?

R. Ya se ha producido un cambio muy importante en materia deportiva. Pese a los problemas que tuvimos porque se cayó la web, circunstancia que obligó al concejal de Deportes a pedir disculpas, hemos batido récords de inscritos en el Patronato Deportivo Municipal. Se está viendo ya una gestión mucho más profesional, que al final redunda en un mejor servicio al deportista.

Además, el próximo año vamos a poner una semilla muy importante en materia deportiva, que nos va a dar muchos éxitos en el futuro a nivel deportivo, tanto al máximo nivel como en el deporte base, que es lo más importante que tenemos las ciudades.

"En el Patronato Deportivo se está viendo una gestión mucho más profesional que redunda en un mejor servicio"

P. ¿Va a contar Toledo con su prometido Palacio de los Deportes?

R. Los nuevos fondos europeos que se llaman Estrategias Territoriales Integradas (ETI) iban a salir en septiembre del año pasado. Ahora nos dicen que va a ser en noviembre. En Toledo la estamos esperando como agua de mayo. Lo he dicho muchas veces, es una infraestructura importantísima para la ciudad, prioritaria para nosotros. Por tanto, en cuanto se convoquen las ETI, iremos a por este gran pabellón deportivo multiusos.

P. ¿Han decidido su ubicación?

R. Hay varias alternativas en distintos espacios de la ciudad.

P. ¿Cuáles?

R. Están en distintos espacios de la ciudad (ríe).

P. ¿Toledo tiene opciones reales de aspirar a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031? ¿Cuáles serán los siguientes pasos?

R. Tenemos que apuntalar la forma de gestión definitiva de la Capitalidad Europea de la Cultura. Seguimos apostando al máximo por la cultura y por el objetivo más ambicioso, que es ser Capital Europea de la Cultura del año 2031. Ya hemos dado los primeros pasos con la constitución del Consejo Asesor. En este segundo año de legislatura queremos empezar a gestionar la propia candidatura a través de fórmula de una fundación.

P. ¿Habrá Premio de Novela Histórica?

R. No lo sé.

Carlos Velázquez junto a Alberto Morlanes, director de EL Español-El Digital CLM, durante la entrevista. Javier Longobardo

P. En el último Pleno, el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, explicó que se negaba a llevar a la Comisión de Urbanismo, aunque usted le cesara, el borrador de la Ordenanza Municipal de Pisos Turísticos. De momento no le ha cesado, pero ¿qué pasó ahí?

R. Es cierto que a mí me hubiera gustado que esa ordenanza estuviera ya clarificada al comienzo de este curso. Así lo dije públicamente y así estábamos trabajando. Pero es cierto que han surgido cuestiones, que más allá de mis declaraciones, y desde un punto de vista de un criterio de máxima prudencia, han aconsejado no hacerlo todavía. Me refiero a cuestiones como el anuncio de un decreto por parte de la Junta de Comunidades para regular este tipo de alojamientos que afectan fundamentalmente en Castilla-La Mancha a ciudades como Toledo y Cuenca.

P. También está el anuncio del Gobierno central de aprobar una legislación nacional.

R. Confiamos menos en que esté aprobada en un breve plazo. Pero sí creemos, por las conversaciones que mantenemos con la Junta, que ese decreto autonómico puede ser una realidad en un breve plazo. Esta circunstancia aconsejaba que parásemos lo que teníamos avanzado o lo dejáramos aparcado para no tener que hacer modificaciones posteriores en cuestiones que fueran contrarias al decreto de la Junta o la normativa nacional.

En cualquier caso, seguimos manteniendo las cuestiones básicas sobre las que va a girar esa Ordenanza.

P. ¿Cuáles son esas cuestiones básicas?

R. Una de ellas es que la limitación no afecte exclusivamente al Casco histórico, sino a toda la ciudad, para que el límite intramuros no repercuta automáticamente extramuros. También queremos establecer límites a ese tipo de alojamientos en función de la zona del Casco.

Asimismo, queremos tratar de manera distinta los alojamientos que están inmersos dentro de una comunidad de propietarios de los que se sitúan en un edificio completo de apartamentos turísticos, que generan muchos menos problemas de convivencia. Y por lo que sabemos, el decreto va a ser perfectamente compatible con estas tres cuestiones.

P. Durante los últimos años, y este verano se ha acentuado en toda España, el turismo de masas está generando rechazo entre los vecinos de las ciudades, sobre todo las más turísticas. ¿Ha llegado el momento también de plantearse la implantación de la tasa turística en Toledo?

R. Como ayuntamiento no tenemos competencias para regular una tasa turística. Las ciudades que la tienen implementada es porque las comunidades autónomas lo han aprobado y les han cedido la gestión a los ayuntamientos. Pero sí contamos con herramientas para regular desde el punto de vista de la movilidad, que es competencia exclusivamente municipal, una actividad turística como puede ser la del turoperador.

"El uso intensivo turístico merece una compensación para el toledano, fundamentalmente para el vecino del Casco."

A Toledo llegan todos los días un número importante de autobuses con personas que están pocas horas en la ciudad y que llenan las calles. Y, en muchos de los casos, no tienen ni la oportunidad de poder dedicar 15 minutos a acceder a una tienda y comprar un recuerdo de Toledo.

Este uso intensivo turístico merece una compensación para el toledano, fundamentalmente para el vecino del Casco. Por eso, a partir del año que viene, vamos a poner en marcha una ordenanza fiscal para regular esa recepción de turistas a través de los turoperadores.

P. Pero, a veces, los grupos de turistas son tan grandes que no dejan casi no circular por las calles y eso molesta mucho a los vecinos

R. También estamos hablando con los guías turísticos para regular y limitar el número de personas que van en los grupos. En estos momentos no hay un máximo establecido, pero lo vamos a establecer para que esa convivencia entre grupos de turistas y vecinos sea mucho más positiva.

"No estoy aquí para paralizar Toledo. Este ayuntamiento no va a poner puertas al campo."

P. El Gobierno regional ha anunciado que plantea modificar el Proyecto de Singular Interés de 'Puy du Fou' para que en el parque temático se puedan instalar hoteles. ¿Conoce la opinión del sector hotelero y hostelero toledano? ¿Apoyará el Ayuntamiento la modificación?

R. Cuando hace ya seis o siete años se habló de la instalación de 'Puy du Fou', hubo muchas voces en contra. Hoy en día la inmensa mayoría de esas voces reconocen que ‘Puy du Fou’ es muy positivo para Toledo y para la ciudad.

Dicho esto, creo que no es una sorpresa para nadie que ‘Puy du Fou’ quiera contar con hoteles en el parque. Es algo que sabíamos que iba a llegar. Y realmente yo no estoy aquí para paralizar Toledo. Si la gente hubiera querido parálisis no hubiera votado cambio. La parálisis ya la teníamos antes.

Si estoy aquí es para salir de la parálisis y creo que lo estamos demostrando. Era algo que sabíamos que iba a llegar, porque caía por su propio peso. Este ayuntamiento no va a poner puertas al campo. No obstante, respetamos todas las opiniones, porque todas tiene un fondo de razón desde el punto de vista personal con el que están emitidas.