Puy du Foy quiere construir sus propios hoteles "en el entorno" del parque de Toledo

Puy du Fou planea construir hoteles en el entorno del parque temático sobre la historia de España que tiene en Toledo. Así lo ha confirmado este miércoles el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, durante una rueda de prensa en la que ha avanzado que el Ejecutivo autonómico va a "abordar innovaciones" del Proyecto de Singular Interés (PSI) para ver "el planteamiento de la empresa".

"Vamos a abordar innovaciones del PSI de Puy du Fou para ver el planteamiento de la empresa de iniciar las fases de construcción de hoteles en el entorno del parque", ha asegurado Guijarro, que ha señalado que "esto era algo que estaba previsto inicialmente, pero que ahora hay que empezar a materializar con esas innovaciones del PSI".

En una entrevista concedida en 2023 a Invertia, el vertical especializado en economía de EL ESPAÑOL, el CEO de Puy du Fou España, Erwan de la Villeon, afirmó que en ese momento la compañía no se planteaba construir hoteles en el parque, pero ya advirtió que no quedaría otra si no se ampliaban las 8.000 plazas hoteleras de las que dispone Toledo.

De la Villeon argumentó que eran "pocas" para alojar a los 12.000 visitantes al día que recibe el parque y a los 6.000 más que disfrutan de 'El Sueño de Toledo', el espectáculo de noche, obligando a muchos de ellos a regresar a Madrid.

Igualmente, recordó que el 80 % de los visitantes de Puy du Fou aprovechan para ver también la ciudad. Es decir, más de 500.000 personas, poniendo en valor el impacto que ello tiene en la hostelería y economía toledanas.