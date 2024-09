Page irá al Congreso Federal del PSOE a defender a Castilla-La Mancha "por delante" del partido

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, asistirá al Congreso Federal de los socialistas convocado para finales de noviembre en Sevilla y lo hará con el objetivo de defender los intereses de la comunidad autónoma que preside "por delante" del partido, especialmente en materia de financiación autonómica y en pleno terremoto político por el concierto catalán.

Así lo ha confirmado este miércoles en rueda de prensa el vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, quien ha asegurado que Page defenderá sus posiciones críticas contra el cupo catalán y la necesidad de fijar un nuevo sistema de financiación autonómica que no ponga en riesgo los servicios públicos en el resto de España.

Page es miembro nato del Comité Federal del PSOE y en calidad de tal asistirá al Congreso de Sevilla, inicialmente previsto para el otoño de 2025 pero adelantado un año por el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, ante la oleada de críticas internas por la financiación privilegiada para Cataluña, entre ellas la del presidente castellano-manchego con especial intensidad. En principio, Page también acudirá este sábado al Comité Federal.

Vídeo de José Luis Martínez Guijarro

Un objetivo muy claro

Guijarro ha explicado que Page tiene muy claro el objetivo de "defender los intereses" de Castilla-La Mancha y, bajo este principio, hará una propuesta de financiación autonómica que excluye la posibilidad de un concierto catalán. "Nosotros vamos a defender nuestro posicionamiento. Lo vamos a hacer dentro del partido y en las instituciones, y decimos lo mismo en los dos sitios", ha recalcado el vicepresidente de la Junta.

"Tenemos muy claro que nuestro objetivo es defender los intereses de Castilla-La Mancha", ha subrayado Guijarro, insistiendo en que Page, el PSOE regional y el Ejecutivo autonómico tienen claro que estos intereses siempre estarán "por delante" de los del partido.

En este sentido, para Martínez Guijarro, en este Congreso Federal habrá que dilucidar sobre muchas cuestiones, entre ellas precisamente todo lo que tiene que ver con la financiación, reiterando que, hasta ahora, se está hablando de ello en base a un documento de Esquerra Republicana pero "no hay ningún documento firmado por el PSOE de Cataluña que se haya hecho público", informa Europa Press.

Llegar a un consenso

Martínez Guijarro ha reparado en que cuando escuchó, los últimos días de agosto, a la vicepresidenta y vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, decir que cómo se podía criticar el sistema si nadie lo había leído, lo que le ha venido a la cabeza es precisamente que el problema es que no lo pueden leer salvo por el documento hecho público por ERC.

Para el número dos del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, "ese es uno de los problemas que habrá que debatir y llegar a un planteamiento del conjunto del Partido Socialista de España y no solo del Partido Cataluña, que por cierto es un partido diferente al PSOE", ha subrayado.

Por otro lado, Guijarro ha tachado de "broma de mal gusto" que la portavoz del PSOE, Esther Peña, comparara la propuesta de financiación singular para Cataluña con las bonificaciones que se aplican en Cuenca, Soria y Teruel, para combatir la despoblación, tal como recoge Efe.

Una broma de mal gusto

El vicepresidente de la Junta ha dicho, en este sentido, que si no fuera porque ambos asuntos son "dos asuntos muy serios", pensaría que se trata de una "broma de muy mal gusto" comparar la financiación singular para Cataluña con las bonificaciones a la Seguridad Social aprobadas por el Gobierno central para estas tres provincias afectadas de despoblación.

El vicepresidente primero del Ejecutivo regional, que además ha reprochado que el Gobierno central puso en marcha las bonificaciones a estas tres provincias de "manera rácana a pesar de las posibilidades que tenía", ha asegurado que bonificaciones fiscales "hay en todos los lugares de España".

De hecho, ha señalado que también hay bonificaciones en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y, además, los ayuntamientos también aprueban bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles o para la licencia de obras, entre otras.

"Que llegue la cordura"

"No estamos hablando de eso. Estamos hablando del sistema de financiación de las comunidades autónomas", ha precisado Martínez Guijarro, que ha advertido de que Junts "lo ha dicho claro, que no es que quieran más, sino que quieren más que los demás", lo que a su entender supone que pretenden privilegios y ha asegurado que en Castilla-La Mancha "por ahí no vamos a pasar".

Guijarro ha reprochado que se haga esa comparación porque Cuenca y Teruel están en las regiones donde los dos secretarios generales del PSOE autonómicos se han mostrado contrarios, Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha y Javier Lambán en Aragón, y ha admitido que le sorprendió el argumento.

Por ello,el número dos del Gobierno de Page ha confiado en que "pronto llegue la cordura a la cuestión", pues ha advertido de que la aprobación de una financiación singular para Cataluña pondría "en riesgo la viabilidad de los servicios públicos en el conjunto de España", además de que es contrario a la Constitución, que solo recoge conciertos económicos para el País Vasco y Navarra.