Puy du Fou aspira a tener 1,1 millones de visitantes esta temporada y mantiene los precios estables

El próximo 1 de abril arranca una nueva temporada de Puy du Fou, el parque temático de Toledo que recrea la historia de España. Y lo hace con muchas novedades, pero también con el ambicioso objetivo de alcanzar los 1,1 millones de visitantes superando los 900.000 de 2022, según afirma Erwan de la Villeon, CEO de Puy du Fou, en una entrevista en EL ESPAÑOL-Invertia.

De momento ya van 275.000 entradas vendidas en los pocos días en los que lleva abierta la venta. “La mayor parte del público son primeros visitantes, pero es verdad que de los que vinieron repiten bastantes”, señala el CEO. De hecho, asegura que ya tienen un círculo de fans, 100.000 personas, que han repetido más de dos veces.

Los visitantes suelen ser familias y escolares procedentes de la propia ciudad de Toledo, del resto de provincias de Castilla-La Mancha y de Madrid, salvo en vacaciones cuando también visitan el parque ciudadanos que llegan desde Valencia. Aunque en general es un público muy diverso.

“¿Cuántos espacios reúnen hoy en día a todo el mundo? El fútbol y nosotros. Y eso es como una especie de monumento de la memoria popular”, indica Erwan de la Villeon.

Por ello no quieren correr el riesgo de que la gente no repita si incrementan los precios en pleno contexto inflacionista. Así que la dirección de la compañía solo ha subido un euro la entrada al parque y otro euro el espectáculo nocturno de ‘El sueño de Toledo’.

Entrevista a Erwan de la Villéon

¿Por qué no más? “Porque preferimos que la gente repita y queremos seguir siendo el parque de las familias”, reitera.

En este sentido, el CEO de Puy du Fou muestra su preocupación por la situación económica, pero “no tanto por el número de visitantes que vamos a conseguir, sino por el país y por la gente que lo está pasando muy mal”. Algo que además no repercute tanto en el parque ya que los precios suelen ser más populares.

“Pagar 30 euros por persona o 100 es muy distinto ya que los 30 euros lo vas a poder hacer una vez al año”. Por eso, ahora se postulan como “el nuevo sitio para celebrar las comuniones” ya que “antes ir a Disneyland era el regalo típico, pero empezaba a ser caro”, explica Erwan de la Villeon, quien asegura que en su caso ni son caros ni lo serán.

Además, juegan con la ventaja de que la matriz francesa de la compañía “es una sociedad sin ánimo de lucro y no tenemos esa presión financiera”, reconoce el directivo, quien detalla que esto “te permite adaptarte en tiempo de crisis y no subir precios”.

[Puy du Fou cerrará el año con 900.000 visitantes]

Hasta la fecha, Puy du Fou en España ha invertido 200 millones de euros, de los que la mitad corresponden a la matriz (que posee la mitad de la sociedad) y el resto a inversores privados franceses y españoles. “La meta eran 40 millones hasta 2028 y estaremos en 70 millones”, confirma. Además, recientemente han realizado una ampliación de capital de 32 millones de euros

Para este año la inversión prevista es de 17 millones para los nuevos espectáculos, zona de columpios y un espacio para el Lazarillo de Tormes.

Nuevos espectáculos y un ‘Retiro’

Para esta nueva temporada, el parque trae tres nuevos espectáculos que se suman a los de años anteriores. Uno de ellos es el ‘El Misterio de Sorbaces’, inspirado en la época de Recaredo, Leovigildo y un tesoro que cambió la faz de la historia. “Contamos la historia de un milagro que cambió la historia del país con 3.000 butacas, grada cubierta, pista ecuestre y 70 actores”, cuenta con orgullo Erwan.

A este se sumará el ‘Bodegón del Capitán’ en el que los espectadores disfrutarán en el restaurante del espectáculo protagonizado por don Juan Fernández de Herrera, capitán y héroe de los Tercios Viejos de Flandes.

Erwan de la Villeon, CEO de Puy du Fou. Ani Ardoiz.

Por último, la familia Julián Gutiérrez realizará un recorrido por todos los acontecimientos vividos por generaciones anteriores en ‘Del tal palo’. Estas nuevas representaciones han permitido ampliar de 700 a 800 personas la plantilla.

Por otro lado, Erwan de la Villeon desvela otro de los grandes proyectos en los que trabajan en Puy du Fou: ‘Retiro 2030’. Se trata de una especie de parque de El Retiro de Madrid en el que ya han plantado este año 25.000 plantas (125.000 desde el principio) y que les permitirá crear un microclima. “De aquí a seis o diez años, la gente irá a Puy du Fou España porque en tiempos de calor será un oasis”, apunta. Para entonces, ya contarán con 300.000 plantas.

Faltan hoteles

Desde su llegada hace unos años a Toledo, el parque se ha convertido en un reclamo para la ciudad de Toledo. “Nos sentimos parte de Toledo y estamos muy orgullosos”, afirma Erwan, quien revela algunos datos. Como que el 80% de los visitantes de Puy du Fou aprovechan para ver la ciudad también. Es decir, más de 500.000 personas. Algo que tiene su impacto en la hostelería y economía de la ciudad.

A pesar de ello, el directivo reclama más plazas hoteleras. “En Toledo hay 8.000 plazas hoteleras”, explica. Plazas que son “pocas” teniendo en cuenta que la ciudad es visitada por muchos turistas.

Erwan de la Villeon, CEO de Puy du Fou. Sara Fernández

“El gran problema es que en Madrid se llevan muchas plazas porque es una excursión a Toledo. Si queremos que cambie esto hay que hacer más hoteles”, advierte. El parque recibe 12.000 visitantes al día y 6.000 más para el espectáculo de noche. Y muchos de estos no pueden quedarse en Toledo.

Desde Puy du Fou no se plantean construir hoteles dentro del recinto porque prefieren trabajar con la gente de la zona, pero se lamenta al decir que “si no cambia la situación, no nos quedará otra”.

La elección de Toledo para la ubicación del parque sigue siendo un acierto para la dirección de Puy du Fou por su “simbología y la fuerza”. “Puy du Fou es un viaje sobre las ilusiones de un pueblo, queremos soñar y que la gente sueñe de nuestra mano y que lo haga con el legado de nuestros antepasados; y por eso no hay mejor sitio para hacerlo que Toledo”, concluye Erwan.

Sigue los temas que te interesan