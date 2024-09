Velázquez: "Si Feijóo me llamase para Castilla-La Mancha le diría que tengo muchísimo trabajo en Toledo"

Carlos Velázquez ve con buenos ojos que Paco Núñez vuelva a intentar en 2027, por tercera vez consecutiva, hacerse con la Presidencia de la Junta de Comunidades. Así lo ha asegurado el alcalde de Toledo y presidente provincial del PP toledano durante una entrevista concedida a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM en la que ha sido preguntado por las recientes palabras del líder regional de su partido con las que se mostraba "absolutamente convencido" de que en tres años estará al frente del Gobierno castellanomanchego.

"Las ganas y la ilusión las tiene. Y también el apoyo del partido, por supuesto. Son los ingredientes que necesita para ser presidente de Castilla-La Mancha", ha respondido Velázquez, que ha añadido: "En lo que ha mí respecta, tiene el apoyo del PP de Toledo y el mío como presidente provincial. Y en el resto de provincias no tengo noticias de lo contrario".

Un respaldo que, a juicio de estas palabras, no se ha visto resentido pese a que Paco Núñez haya visto frustradas en las elecciones autonómicas de 2019 y 2023 sus opciones de arrebatar al PSOE el Gobierno regional, venciendo en ambas ocasiones el socialista Emiliano García-Page por mayoría absoluta.

Que en 2018 se enfrentase a Núñez en las primarias por la Presidencia del PP de Castilla-La Mancha (el albaceteño contaba con el apoyo 'aparato' generado por la expresidenta María Dolores de Cospedal y venció con el 64 % de los votos) y la indudable proyección política que otorga la Alcaldía de Toledo han hecho, sin embargo, que los rumores sobre una posible candidatura autonómica de Carlos Velázquez se hayan disparado desde sus primeros meses como regidor de la capital regional. Una posibilidad que, hoy por hoy, el protagonista cierra de un portazo.

P. ¿Qué le respondería a Feijóo si mañana le llama y le pide que dé un paso al frente para que sea su hombre en Castilla-La Mancha?

R. Pues que tengo muchísimo trabajo en Toledo. Que tengo la ilusión y las ganas de seguir siendo alcalde de Toledo y que me encantaría conseguir un mejor resultado en las siguientes elecciones municipales.

P. ¿Y si le llama dentro de dos años, cuando quede menos para esas elecciones municipales y autonómicas de 2027?

R. Pues lo mismo; lo mismo. Aunque le digo que no se va a dar esa circunstancia.

Durante la entrevista concedida a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, Carlos Velázquez ha vuelto a poner en valor lo "bueno" que es para Toledo que el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades, pese a ser administraciones de distinto color político, hayan conseguido "pensar en los intereses de la ciudad por encima de los intereses electoralistas" y dialogar con "lealtad", lo que está permitiendo a ambas partes "cumplir los compromisos que adquirimos", entre ellos la próxima ampliación del polígono industrial.

Sin noticias de los ministerios

Algo que, según ha lamentado el alcalde, no ocurre con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de haber sumido al país en una situación "verdaderamente llamativa que no entendemos nadie y que, por desgracia, se está trasladando al resto de ministerios", lo que impide mantener una "relación fluida".

Nada sabe oficialmente el Consistorio, denuncia el regidor durante la entrevista, de proyectos estatales para la ciudad de Toledo como el trazado del AVE Madrid-Lisboa, el nuevo cuartel de la Guardia Civil o el tercer carril del barrio del Polígono. Todo ello pese a la "voluntad y la máxima lealtad del Ayuntamiento" para avanzar en los mismos "más allá de cuestiones electoralistas o partidistas".

P. ¿Considera que esta falta de comunicación con el Gobierno de España tiene como principal responsable a alguien con rostro, nombres y apellidos?

R. Tampoco voy a ser yo el que ponga rostro, nombre o apellidos. Lo que está pasando en el Gobierno de España creo que es una situación generalizada que se extiende a los ministerios y a las delegaciones del Gobierno.

Preguntado sobre si él también considera a Page un "alumno aventajado" de Pedro Sánchez pese a su posición crítica dentro del PSOE, tal y como aseguró Paco Núñez días atrás, el alcalde de Toledo hace un análisis más empático: "Pedro Sánchez está poniendo a muchos barones de su partido en una situación muy delicada, especialmente a los pocos que tienen la oportunidad de gobernar, que son los de Asturias y Castilla-La Mancha. Y, de ellos, solamente uno con mayoría absoluta, que es Emiliano García Page".

Eso sí, Velázquez también pide al PSOE de Page que pase de las palabras a los hechos para frenar con sus votos en el Congreso aquellas cuestiones que critican públicamente desde Castilla-La Mancha, tales como la financiación singular de Cataluña. "Hasta la fecha no lo han hecho, pero no voy a perder la esperanza. Ojalá que los diputados nacionales que representan al PSOE por Toledo y por Castilla-La Mancha puedan defender lo que defiende aquí el PSOE. Sería lo más coherente y, sin lugar a dudas, lo mejor y lo más positivo tanto para Toledo como para Castilla-La Mancha", argumenta.

P. En unos meses se abrirán los procesos congresuales en el PSOE. ¿Sería una mala noticia que este partido tratase de acabar con perfiles como el del señor Page?

R. Yo en los procesos internos de otros partidos no me voy a meter. Son ellos quienes tienen que gestionar las voces discrepantes. Sí me gustaría que el PSOE fuera un partido como el PSOE que conocimos en su momento, con el que se pueden llegar a acuerdos importantes. Un PSOE más centrado y más reconocible, como aquel PSOE que hizo cosas importantes en la historia de España. Aquí, en Castilla-La Mancha, en estos momentos se está actuando de manera leal y con una responsabilidad institucional a la altura. No así, por ejemplo, a nivel municipal.

Carlos Velázquez durante la entrevista. Javier Longobardo

Y es que, a juicio del alcalde de Toledo, el Grupo Municipal Socialista está haciendo una oposición "totalmente fuera de punto" en el Ayuntamiento, que hace "prácticamente imposible llegar a ningún acuerdo". "Con el nuevo equipo de Gobierno ha habido un cambio de fondo en las políticas, pero también en las formas. Es algo positivo para Toledo y que se está notando, por suerte, pero ellos se están empeñando en seguir siendo oposición y lo están haciéndolo muy bien para seguir siendo oposición", afirma Velázquez.

P. Usted gobierna en coalición con Vox y la oposición, durante este primer año, ha intentado trasladar la imagen de que ambos partidos son lo mismo. ¿Qué diferencia al PP de Vox?

R. Los partidos son distintos, pero el equipo de Gobierno es el mismo. El ciudadano no tiene por qué notar si es un gobierno en coalición o monocolor. A nivel nacional estamos viendo que gobernar en coalición está siendo muy malo, pero en Toledo no es así. Aquí laa idea de gobierno es una solamente, el equipo es único y nos estamos centrando en todas las coincidencias programáticas que teníamos. Eso evita que haya problemas innecesarios que, al final, repercuten en los ciudadanos.

Entendimiento con Vox

En la misma línea, después de que la vicealcaldesa Inés Cañizares (Vox), asegurase en su balance del primer año de mandato que quizá su grupo municipal había sido poco ambicioso a la hora de repartirse las responsabilidades de gobierno con el PP y que ahora habría organizado las concejalías de distinta manera, Carlos Velázquez ha rechazado la necesidad de hacer cambios inminentes y ha argumentado que "las cuestiones de nomenclaturas quedan en un segundo lugar".

"Pues sí, a lo mejor las cosas podrían haber sido distintas, pero son como son y los problemas que van surgiendo los vamos solventando, fundamentalmente con diálogo. En cualquier tipo de trabajo existen discrepancias entre los compañeros, pero en el equipo de Gobierno tenemos una agenda común, compartida, hay completa transparencia y los concejales trabajamos y trabajan indistintamente. Sobre todo porque tenemos muy claro, y eso es fundamental, que queremos ser útiles a los toledanos. Cuando apartas las cuestiones partidistas y vas a servir a los ciudadanos ayuda mucho a la hora de solventar los problemas", ha finalizado.