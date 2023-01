La nefasta experiencia de una turista en Toledo: le desvalijan el coche en un parking de pago

Una turista que visitó Toledo el pasado 26 de diciembre ha contado en las redes sociales su nefasta experiencia tras ser víctima de un robo en el interior de su coche mientras estaba aparcado en un parking privado.

La mujer ha relatado en el grupo de Facebook 'No eres de Toledo si...' que cuando llegaron a la capital regional dejaron estacionado su vehículo en el aparcamiento vigilado del Corralillo de San Miguel, junto al Alcázar. Cuando a la mañana siguiente ella, su marido y sus padres fueron a recoger el coche para continuar su camino hacia Granada, se llevaron la desagradable sorpresa al abrir el maletero para dejar el neceser que habían utilizado: las maletas, bolsos de mano y calzado que habían dejado allí habina desaparecido.

En ese momento, aseguran que llamaron a la policía, quien les aconsejó que fueran a la Comisaría a poner una denuncia, donde sostienen que "el trato fue nefasto". Al no haber ninguna cerradura forzada, la afectada cuenta que en sede policial "primero nos preguntaron si no había posibilidad de habernos dejado las maletas en Burgos (de donde somos), y luego dieron a entender que nos lo habíamos dejado abierto". Ahora, una semana después del suceso "no nos han dicho nada de la investigación que se supone iban a llevar a cabo".

Lo peor del robo es que los cuatro ocupantes del vehículo se dirigían a pasar 4 días en Granada para posteriormente acudir a una boda en Alicante el 31 de diciembre. "Como podéis imaginar tuvimos que comprar ropa para la boda mis padres, mi marido y yo, además de ropa interior y ropa para pasar los cuatro días en Granada", explica.

La afectada apunta que de todos los artículos que le robaron "lo que más me ha dolido" es que se llevaron los zapatos de su boda, que están grabados y de los que incorpora una fotografía por si alguien los ha podido ver.

Por último, se queja de que tuvieron que pagar 21 euros por estacionar el coche "después haberlo perdido todo bajo su custodia".

