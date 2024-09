El Patronato Deportivo de Toledo cierra el conflicto con los clubes de natación por las nuevas tasas

El Patronato Deportivo de Toledo pone fin al conflicto que mantenía con siete clubes de natación por las tasas aplicables a partir de esta nueva temporada en la utilización de las piscinas municipales.

La ordenanza fiscal que fija los nuevos precios por el uso de las instalaciones deportivas municipales llega este lunes a la Comisión de Cultura, Patrimonio y Hacienda para su aprobación definitiva. Las tasas actualizadas empezarán a aplicarse el próximo 1 de octubre.

El enfrentamiento surgió por la intención del Patronato Deportivo de incluir una cuota mensual a los integrantes de los clubes de natación, que actualmente no existe. El importe que se fijó en el borrador de ordenanza fue de 9 euros para los menores de 18 años, 12 euros para los mayores de edad empadronados y 15 euros para los adultos no empadronados. “De aplicarse, supondría un incremento de los precios superior al 500%”, se quejaban los clubes afectados.

El nuevo cuadro de precios, incorporado a la ordenanza fiscal, acepta la propuesta conjunta que presentaron el Club Natación Castilla, el Club Bull Team Toledo, el CNS Oriol Imperial, el Club Syncro Toledo, el Club Natación Máster Tres Culturas, el Monteverde y el Club Natación Trampolín.

La alegación formulada proponía una cuota mensual más asequible para los nadadores de los clubs toledanos. Los clubes de natación planteaban al Patronato Deportivo que estableciera una cuota de 6 euros al mes para los socios menores edad y de 8 euros para los adultos siempre que estuvieran empadronados en Toledo. En el caso de no estarlo, el precio subía hasta los 8 y 12 euros respectivamente.

No obstante, su aceptación por parte de la Gerencia del Patronato va más allá, dado que el PDM no aplicará precios diferentes a los socios mayores de edad de los clubes de natación en función de si están o no empadronados en la capital. Así, el Patronato Deportivo fija una tasa de 6 euros para los menores y de 8 para los adultos con independencia de si están o no empadronados. A estas cantidades hay que sumar 0,82 euros por persona y baño. Son dos céntimos más que en la temporada anterior.

Consulta los nuevos precios

Para que los nadadores puedan beneficiarse de esta tributación especial, los clubes a los que pertenezcan deberán reunir tres requisitos: estar domiciliados en Toledo, tener una programación deportiva que abarque al menos una temporada y realizar entrenamientos y actividades con una periodicidad semanal y que supongan, como mínimo, dos horas a la semana.

Rubén Lozano, concejal de Deportes y Río Tajo. Ayuntamiento de Toledo

“El objetivo del acuerdo es lograr un consenso en la utilización de las piscinas para hacer compatible el uso de los clubes, de las actividades del Patronato y del ocio de los toledanos en las tres piscinas. Y es que este año ha habido más solicitudes de calles y espacios que la temporada pasada”, señala el concejal de Deportes, Rubén Lozano. Además, el edil destaca las mejoras en la accesibilidad y la sensibilidad con los horarios infantiles que “mejorarán la práctica deportiva en todos los clubes”.

Informe de la Tesorería

Aunque la Tesorería municipal no se pronunció sobre la idoneidad de admitir la alegación, sí recuerda que la propuesta supondrá menores ingresos de los esperados, aunque sí elevará la recaudación del Patronato Deportivo con respecto a las tasas vigentes en la actualidad.

Idéntico análisis hace la Tesorería sobre las tres alegaciones presentada por el grupo municipal Izquierda Unida-Podemos que han sido rechazadas y que, de haberse aceptado, también hubiese supuesto una minoración de los ingresos y un incremento del desfase sobre los gastos. Un ‘déficit’ que debe cubrir el Ayuntamiento de Toledo vía presupuestos y que, según el concejal de Deportes, Rubén Lozano, “ponía en peligro su supervivencia”.